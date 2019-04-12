Чернорабочие Земли пускают в космос корабли В редакцию «Удмуртской правды» пришёл один из десятков ижевчан, служивших на космодроме Байконур...

Искусство космического значения В Ижевске открыта выставка, посвящённая Дню космонавтики и 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина...