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«Бессмертный полк» вновь пройдёт по улицам Ижевска

12 апреля
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В этот раз шествие завершат у здания администрации Ижевска. Там будут организованы праздничная программа, полевая каша и зона для фотосессии.

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81 %d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0 «Бессмертный полк» вновь пройдёт по улицам Ижевска

Удмуртия в День Победы в шестой раз присоединится к акции «Бессмертный полк» – параду памяти тех, кто уже никогда не сможет сам принять участие в победном марше. Тысячи участников акции вновь встанут в единый строй с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, блокадников и партизанов.

В столице Удмуртии в этом году маршрут, которым пройдёт колонна, увеличится. Участники акции начнут путь в 11.00 на улице Бородина, предварительно построившись между Доской почёта Удмуртской Республики и Городской клинической больницей №2. А завершат шествие у здания администрации Ижевска. Там будут организованы праздничная программа, полевая каша и зона для фотосессии.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо изготовить штендер с фотографией солдата, где будут указаны его имя и звание.

По традиции, на время прохождения колонны, перекроют улицы Кирова и Пушкинская. На месте будут работать волонтёры. Напомним, в 2018 году в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 35 тысяч ижевчан и гостей столицы. В целом по улицам Удмуртии в едином строю прошлись 67 тысяч 600 человек.

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