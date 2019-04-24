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«Бессмертный полк» дойдёт до администрации Ижевска

23 апреля
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Nik 1904 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9f%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0 %d0%90 «Бессмертный полк» дойдёт до администрации Ижевска

Удмуртия в День Победы в шестой раз присоединится к акции «Бессмертный полк» – параду памяти тех, кто уже никогда не сможет сам принять участие в победном марше. Тысячи участников акции вновь встанут в единый строй с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, блокадников и партизан.

В столице Удмуртии в этом году маршрут, которым пройдёт колонна, увеличится. Участники акции начнут путь в 11.00 на улице Бородина, предварительно построившись между Доской почёта Удмуртской Республики и Городской клинической больницей №2. А завершат шествие у здания администрации Ижевска. Там будут организованы праздничная программа, полевая кухня и зона для фотосессии.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо изготовить штендер с фотографией солдата, где будут указаны его имя и звание.

По традиции на время прохождения колонны перекроют улицы Кирова и Пушкинскую. На месте будут работать волонтёры. Напомним, в 2018 году в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 35 тысяч ижевчан и гостей столицы. В целом по улицам Удмуртии в едином строю прошли 67 тысяч 600 человек.

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