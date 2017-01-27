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Бесправный 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ» погиб в ДТП с «КамАЗом»

27 января
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26.01 %d0%9c.%d0%9f%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0 1 Бесправный 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ» погиб в ДТП с «КамАЗом»

23-летний водитель автомобиля «ВАЗ» погиб в столкновении с «КамАЗом». Серьезное ДТП произошло накануне, 26 января, около 15 часов в Малопургинском районе Удмуртии.

Молодой человек, не имея водительских прав, управлял автомобилем «ВАЗ». На 136 км автодороги «Елабуга-Пермь» водитель легковушки выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «КамАЗ» под управлением 29-летнего мужчины, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил смертельную травму.

Как отмечают в дорожной полиции, погибший молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности на территории Пермского края за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

Госавтоинспекция обращается к водителям: Помните, что скорость вашего транспортного средства должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения.

Не переоценивайте свои возможности на дороге. Будьте особенно внимательны и осторожны на загородных трассах. Помните, что скорость, с которой вы двигаетесь, должна всегда обеспечивать контроль за транспортным средством и участниками движения.

Не торопитесь, вас обязательно дождутся…

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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