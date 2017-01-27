23-летний водитель автомобиля «ВАЗ» погиб в столкновении с «КамАЗом». Серьезное ДТП произошло накануне, 26 января, около 15 часов в Малопургинском районе Удмуртии.
Молодой человек, не имея водительских прав, управлял автомобилем «ВАЗ». На 136 км автодороги «Елабуга-Пермь» водитель легковушки выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «КамАЗ» под управлением 29-летнего мужчины, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил смертельную травму.
Как отмечают в дорожной полиции, погибший молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности на территории Пермского края за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.
Госавтоинспекция обращается к водителям: Помните, что скорость вашего транспортного средства должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения.
Не переоценивайте свои возможности на дороге. Будьте особенно внимательны и осторожны на загородных трассах. Помните, что скорость, с которой вы двигаетесь, должна всегда обеспечивать контроль за транспортным средством и участниками движения.
Не торопитесь, вас обязательно дождутся…
Фото: УГИБДД МВД по УР
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.