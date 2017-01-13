Бесплатные курсы удмуртского языка вновь набирают слушателей в Глазове. Занятия начнутся с 16 января и будут проходить 2 раза в неделю в вечернее время.
Обучение рассчитано на три месяца - до апреля. Для занятий будут использованы аудитории в Доме Дружбы народов, рассказали организаторы курсов.
Подробнее о курсах удмуртского языка можно узнать у преподавателя и куратора Никифоровой Ольги Петровны по телефону: 8(912)459-72-22.
Фото: uralistica.com
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