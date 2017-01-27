Бесплатные курсы удмуртского языка начнут работать в трех городах и семи районах республики с 1 февраля. Организуют их Министерство национальной политики и Региональное общественное движение «Ассоциация учителей родного языка «Выжы», сообщает пресс-служба Миннаца УР.
В городах и районных центрах Удмуртской Республики удмуртский язык можно изучать на следующих площадках:
Город Ижевск
– Дом Дружбы народов, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а
– Гуманитарный лицей, г. Ижевск, ул. Шишкина, 3
– Удмуртская национальная гимназия имени Кузебая Герда, г. Ижевск, ул. Петрова, 19
– Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, ул. Университетская, 1
– Национальный театр Удмуртской Республики, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73
Записаться на Курсы в Ижевске можно:
– через страницу ВКонтакте
– по тел. 8 912 010 01 67 (Решетникова Ангелина Ефремовна).
26 января в 17.00 часов в Доме Дружбы народов (г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а) состоится первое организационное собрание для слушателей г. Ижевска, на котором можно более подробно узнать информацию об организации занятий, познакомиться с преподавателями и предлагаемыми учебными программами.
Города и районы Удмуртской Республики:
– Можгинский педагогический колледж им. Т.К. Борисова, г. Можга, ул. Наговицына, 33
– Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко, г. Глазов, ул. Первомайская, 25
– Дом Дружбы народов, г. Глазов, ул. Пряженникова, 5
– Кезская районная библиотека, пос. Кез, ул. Кирова, 12
– Вавожская районная библиотека, с. Вавож, ул. Интернациональная, 51
– Игринская районная библиотека им. Кедра Митрея, п. Игра, микрорайон Нефтяников, 31
– Информационно-культурный центр Якшур-Бодьинского района (районная библиотека), с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 95
– Граховская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Марченко, с. Грахово, ул. Колпакова, 63
– Киясовский МДК, с. Киясово, ул. Советская, 1
– Сюмсинская средняя общеобразовательная школа, с. Сюмси, ул. Партизанская, д.4
Записаться на курсы в городах и районах УР можно: – через страницу ВКонтакте
– по месту проведения.
Фото: myudm.ru
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