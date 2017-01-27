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Бесплатные курсы удмуртского языка начнутся с 1 февраля в Удмуртии

26 января
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Организуют их Министерство национальной политики и Региональное общественное движение «Ассоциация учителей родного языка «Выжы», сообщает пресс-служба Миннаца УР.

Otkrytki2 Бесплатные курсы удмуртского языка начнутся с 1 февраля в Удмуртии

Бесплатные курсы удмуртского языка начнут работать в трех городах и семи районах республики с 1 февраля. Организуют их Министерство национальной политики и Региональное общественное движение «Ассоциация учителей родного языка «Выжы», сообщает пресс-служба Миннаца УР.

В городах и районных центрах Удмуртской Республики удмуртский язык можно изучать на следующих площадках:

Город Ижевск

– Дом Дружбы народов, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а

– Гуманитарный лицей, г. Ижевск, ул. Шишкина, 3

– Удмуртская национальная гимназия имени Кузебая Герда, г. Ижевск, ул. Петрова, 19

– Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, ул. Университетская, 1

– Национальный театр Удмуртской Республики, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73

Записаться на Курсы в Ижевске можно:

– через страницу ВКонтакте

– по тел. 8 912 010 01 67 (Решетникова Ангелина Ефремовна).

26 января в 17.00 часов в Доме Дружбы народов (г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а) состоится первое организационное собрание для слушателей г. Ижевска, на котором можно более подробно узнать информацию об организации занятий, познакомиться с преподавателями и предлагаемыми учебными программами.

Города и районы Удмуртской Республики:

– Можгинский педагогический колледж им. Т.К. Борисова, г. Можга, ул. Наговицына, 33

– Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко, г. Глазов, ул. Первомайская, 25

– Дом Дружбы народов, г. Глазов, ул. Пряженникова, 5

– Кезская районная библиотека, пос. Кез, ул. Кирова, 12

– Вавожская районная библиотека, с. Вавож, ул. Интернациональная, 51

– Игринская районная библиотека им. Кедра Митрея, п. Игра, микрорайон Нефтяников, 31

– Информационно-культурный центр Якшур-Бодьинского района (районная библиотека), с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 95

– Граховская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Марченко, с. Грахово, ул. Колпакова, 63

– Киясовский МДК, с. Киясово, ул. Советская, 1

– Сюмсинская средняя общеобразовательная школа, с. Сюмси, ул. Партизанская, д.4

Записаться на курсы в городах и районах УР можно: – через страницу ВКонтакте

– по месту проведения.

Фото: myudm.ru

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Метки: Бесплатные курсы удмуртского языка министерство национальной политики УР «Ассоциация учителей родного языка «Выжы»

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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