Россия, как никакая другая страна Европы, пережила столько бед и потерь от развернувшихся против неё террористических нападений. Взрывы домов в Москве, Будённовске, Буйнакске, Волгодонске, гибель людей от рук террористов на Дубровке, в аэропорту Домодедово, на вокзале в Волгограде – всё это страшные отметины в современной истории страны. Но самой горькой и болезненной вехой всегда будут оставаться трагические события в Беслане.
Я до сих пор нахожусь под впечатлением от фильма, который был показан школьникам, пришедшим на урок в музее МВД. Сотрудники министерства собрали, можно сказать, уникальный фотоматериал, прослеживающий хронику жизни заложников в захваченной террористами школе № 1 Беслана. Нашли слова, которые врезаются в память, и которые, как мне кажется, заставляют обратиться к сентябрьским событиям 2004 года, к воспоминаниям тех, кто встретился с жестокой сущностью терроризма.
Я наблюдал за ребятами, сидящими перед экраном, и думал о том, что многие из них ещё не родились в тот год. И для них Беслан что–то далёкое, не связанное с их спокойной и размеренной жизнью. Но я уверен, придя домой, они непременно сядут за компьютер и будут вглядываться в снимки, вживаться в образы мальчишек и девчонок, оставшихся в живых, а самое главное – увидят и поймут, что у террористов нет будущего, их имена будут прокляты и забыты.
В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы 1128 заложников – детей, их родителей и сотрудников школы в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. И дети были вынуждены есть лепестки цветов, которые принесли с собой на праздник, и высасывать жидкость из одежды, края которой опускали в помойные вёдра. Вот несколько цитат из рассказов учеников школы.
Заур Абоев:
«В первый день хотелось есть. Во второй день хотелось пить. В третий день уже не хотелось ни есть, ни пить. Просто хотелось жить. Но были моменты, когда думал: слушай, ну давай уже всё закончится.
Одно дело – когда ты просто сидишь со всеми. Другое – когда террорист говорит: я убью тебя. Когда тебя бьёт террорист, потому что ты выпил воды. Когда взрывают шахидок, и этой волной тебя выкидывает в зал».
Амага Цибирова:
«Я не собиралась уже выходить оттуда. Готовилась к смерти, думала, быстрей бы уже прошло. А потом услышала, кто–то по–осетински как будто говорит: «Вставайте! Поднимайтесь!» Я пыталась встать, видела, что кто–то встает, а потом – автоматная очередь. У моей сестры были осколочные ранения в сердце и живот, несовместимые с жизнью. Потом оказалось, судмедэксперты всем ставили одно и то же: «Ранения, несовместимые с жизнью». Наверное, родителям было бы тяжело слышать, что она могла быть ещё живой, когда горела».
Ира Гуриева:
«На второй день нас перевели в другой зал, в тренажёрный. Там было очень прохладно, хорошо. Но наc не пускали в туалет. Воду пить не давали.
По окончательным данным, жертвами трагедии стали 333 человека. 186 из них были детьми. 111 – родственниками и друзьями школьников. Теракт оставил круглыми сиротами 17 подростков. В статистические данные не вошли близкие заложников, которые не смогли перенести горе и напряжение – они умерли из–за тяжёлой психологической травмы. Северная Осетия за три дня потеряла почти столько же людей, сколько за четыре года Великой Отечественной войны – тогда на фронте погибли 357 мужчин.
Акция «Свеча Памяти» проводится Министерством внутренних дел по Удмуртии не первый год. Нынче она проходила в рамках реализации нового сетевого профориентационного проекта «Школа полиции «СТРИЖ». Расшифровывается название так: «Служу тебе, родной Ижевск». Участники проекта: МВД УР, Управление образования администрации города Ижевска, ДДЮТ, общеобразовательные организации Ижевска; вузы и ссузы, учреждения дополнительного образования.
Цель проекта: создание единой муниципальной сетевой модели по профориентации и предпрофильной подготовки обучающихся в сфере правоохранительной деятельности.
В акции приняли участие три школы города – № 8, № 20 и № 34. Мне кажется, что урок, проведённый в музее МВД, достоин того, чтобы рассказ и фильм о Беслане показали во всех школах Ижевска. Тем более что в рамках проекта в сентябре – октябре 2018 года объявлен конкурс–эссе «Про экстремизм» среди учащихся 7–11–х классов. Интересно, что напишут школьники.
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