Хотели как лучше
Таких объектов по всей республике не один десяток, и, как правило, основная причина «заморозки» строительства – нехватка денег. Здание детской школы искусств (ДШИ) в ижевском микрорайоне «Столичный» как раз поэтому и не достроили. Возводить ДШИ начали ещё в 2013 году на средства, выделенные из республиканского бюджета. Планировалось, что на 127 миллионов рублей школу искусств построят «под ключ», что там будут установлены специальные звукоизолирующие двери, пандусы, чтобы учреждение могли посещать дети с ограничениями по здоровью, что будет смонтирована система кондиционирования и ещё много чего другого.
Денег хватило на два года стройки, за это время возвели современное здание, органично вписывающееся в архитектуру микрорайона. Но в конце 2015 года финансирование прекратилось, и стройку пришлось «заморозить». Чтобы сдать объект в эксплуатацию, администрации Ижевска рекомендовали найти средства, только вот лишних 58 миллионов рублей – именно столько требуется, чтобы достроить школу искусств, – в городской казне нет. Решили пойти другим путём – привлечь инвестора.
– Сейчас мы активно ведём работу в этом направлении, проводим встречи, переговоры. Готова презентация, которая будет рассмотрена на инвестиционном совете города, – уточнила Татьяна Шитова, начальник управления по культуре и туризму администрации Ижевска. – Нам, как никому, хотелось бы завершить это строительство, ведь за последние 20 лет в Ижевске не было построено ни одной школы искусств. А потребность в них между тем с каждым годом растёт.
Со слов Татьяны Шитовой, ДШИ микрорайона «Столичный» станет филиалом школы искусств № 3 имени М.И. Глинки, что на улице Дзержинского. Учиться здесь по музыкальным и художественным направлениям будут 700 детей. Пока это лишь планы. Сегодня сложно сказать, когда именно удастся найти инвестора и завершить, наконец, строительство. В связи с этим закономерно возникает вопрос, до каких пор в нашей республике будут позволять застройщикам возводить жилые комплексы, не обязывая строить социальные объекты?
Поликлиника к Международному женскому дню
В числе долгостроев и городская поликлиника № 4 в Ленинском районе. Её строительство началось ещё в 2010 году, завершение планировалось в 2014–м, но в 2012–м стройка «заморозилась».
В день выездной проверки с территории будущей поликлиники вывозили снег. Как рассказали главный врач городской клинической больницы № 4, в чьём ведомстве находится поликлиника, Кирилл Гасников и заместитель министра здравоохранения Удмуртии Андрей Воздвиженский, 2 апреля был подписан договор о продолжении завершения строительства, и строительная площадка была передана подрядчику.
Кстати, в январе 2018 года Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу решить проблему с этим долгостроем – сдать его до 10 декабря 2018 года. Тогда он заявил, что деньги на завершение строительства – 274 миллиона рублей – в декабре 2017 года поступили в Удмуртию из резервного фонда Президента России. Изначально республика должна была заключить с подрядчиком договор до 15 марта. Но этот срок сдвинули, потому что, как пояснил Кирилл Гасников, при проведении аукциона был выявлен недостаток, сегодня он устранён в регламентные сроки.
– К 10 декабря 2018 объект должен быть сдан, после чего надзорные органы проведут все необходимые процедуры, состоится оформление документации, – сообщил главврач. – Открытие поликлиники ориентировочно запланировано на 8 марта 2019 года. Сегодня открытия объекта с нетерпением ждут медперсонал больницы и 32 тысячи жителей Ленинского района. В целом после визуального осмотра недостроя эксперты ОНФ отметили, что он находится в хорошем состоянии. Государственная экспертиза, со слов Кирилла Гасникова, дала такое же заключение.
Общественники также поинтересовались, как по проекту будет учтена доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Им пояснили, что её создадут в соответствии с новыми требованиями.
Мнение
Евгений Сомов, член регионального штаба ОНФ в Удмуртии.
– Оба объекта (городская поликлиника № 4 и детская школа искусств № 3. – Прим. ред.) попадают под определение «строительные полуфабрикаты». Здесь работы начались несколько лет назад, но в эксплуатацию здания так и не сданы. Радует, что перспектива завершения строительства здания поликлиники стала реалистичной. Надеемся, что она будет достроена, а значит, в разы повысятся качество и доступность первичной медицинской помощи. Мы будем контролировать строительство до введения объекта в эксплуатацию. А вот школа искусств пока остаётся в нашем реестре «строительных полуфабрикатов». Для продвижения вопроса направим обращение в региональный Минстрой, чтобы общими усилиями помочь открыть её.
Фото ОНФ
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