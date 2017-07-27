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Бесхозные пруды в Удмуртии могут передать инвесторам

21 июля
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На выездном заседании региональной Общественной палаты обсудили эффективное использование водоёмов республики. Александр Бречалов поддержал инициативы участников встречи

Nik 7462 (large) Бесхозные пруды в Удмуртии могут передать инвесторам

Рост производства товарной рыбы в Удмуртии поможет создать 500 новых рабочих мест, а с учётом оказания рекреационных услуг - ещё дополнительно 500 рабочих мест. Развитие отрасли и эффективное использование водоемов обсудили сегодня в Воткинском районе члены Общественной палаты республики. В совещании участвовал врио главы Удмуртии Александр Бречалов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Участники встречи отметили, что Удмуртия обладает огромным потенциалом в сфере развития рыбоводства и, грамотно его используя, может довести производство товарной рыбы до 4 000 тонн в год на сумму более 500 млн рублей.

По словам председателя региональной Общественной палаты, развитие отрасли сдерживает отсутствие единой эксплуатационной стратегии по содержанию водных объектов и гидротехнических сооружений. Более 77 процентов гидроузлов являются бесхозяйными, из них 12 единиц из числа крупных (с площадью зеркала более 5 га).

Удмуртская Республика не участвует в реализации ряда федеральных программ. Министерствами не оказывается реальная помощь хозяйствующим субъектам по приведению их деятельности в соответствии с меняющимся законодательством. Систематически не оборудуются и не открываются пляжи, места для купания. В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» во многих МО поселений в своё время не были завершены работы по выморочным земельным участкам, что позволило бы упростить процедуру создания инвестиционных площадок, в т.ч. в сфере развития бизнеса и на водоёмах.

О трудностях по прохождению процедуры взятия в собственность прудов говорили на совещании фермеры.

– Прошу этот вопрос взять на контроль, - такое поручение дал Александр Бречалов региональному правительству. – Все сегодняшние предложения внести в протокол и разобраться со всеми фактами, когда предприниматели сталкиваются с подобными проблемами. В итоге мы должны в рамках действующего законодательства максимально упростить процедуры. Первыми сделать шаг навстречу бизнесу, готовому заниматься бесхозными прудами и реализовывать на их базе инвестиционные проекты.

После участия в пленарном заседании Общественной палаты УР врио главы региона познакомился с работой одного из лучших рыбоводных хозяйств России – Рыбхоза «Пихтовка».

Как раз на совещании Общественной палаты УР руководитель хозяйства Георгий Крылов выразил готовность поделиться опытом ведения рыбоводческой деятельности с начинающими предпринимателями. Во время экскурсии по предприятию он рассказал о новых технологиях, которые позволяют ему в самом северном в России рыбоводческом хозяйстве добиваться лучшей производительности в стране.

Он также заметил, что помимо рыбоводства, хозяйство активно занимается молочным скотоводством и растениеводством. Местные животноводы добиваются самых высоких удоев на корову среди хозяйств района и республики – более 8000 килограммов.

Сейчас на сельхозпредприятии работают около 180 человек, средняя заработная плата составляет 27 тысяч рублей, что в два раза выше уровня средней зарплаты по селу.

– Именно на таких передовых хозяйствах держится Россия. Уверен, что ваш опыт будет интересен многим бизнесменам, - резюмировал руководитель Удмуртской Республики.

В завершении визита в деревню Александр Бречалов встретился с селянами и обсудил с ними текущие и проблемные вопросы социально-экономического развития Воткинского района.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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