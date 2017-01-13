5 января на обочине автомобильной дороги в Вавожском районе Удмуртии был обнаружен бешеный лось. Ослабленное и истощенное животное заметили между населенными пунктами Уе-Докья и Большая Докья. Его гибель наступила через несколько часов после обнаружения, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии по УР.
Диагноз «бешенство» был подтвержден в ходе лабораторного исследования. Труп животного утилизировали. В настоящее время ветеринарными специалистами проводятся все необходимые мероприятия, направленные на локализацию очага особо опасного заболевания.
Обстановка по бешенству на территории Удмуртии по-прежнему остается крайне напряженной, отмечают в ведомстве. За прошедший 2016 год в республике было зарегистрировано 116 случаев бешенства, в 2017 году – это первый случай.
Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики напоминает, что во всех случаях обнаружения неадекватного поведения диких животных (заход в населенные пункты, отсутствие страха перед человеком), их падежа вблизи дорог и населенных пунктов необходимо незамедлительно обращаться в государственную ветеринарную службу районов.
Фото: yaostrov.ru
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