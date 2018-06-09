Стань частью Команды Удмуртии! Продолжается приём заявок на первый открытый конкурс управленцев «Команда Удмуртии», который стартова...

В 2018 году в посёлке Кез начнётся строительство новой школы Ввод в эксплуатацию нового здания общеобразовательного учреждения должно состояться в 2019 году. Так...

Школу в микрорайоне «Столичный» в Ижевске отдадут городу Процесс по переводу учебного заведения из республиканского подчинения в муниципальное уже начался. Чи...