Лагерь – это круто!
Потенциал молодых дарований раскрывается только в благоприятных условиях. Муштра не принесёт пользы юному таланту, а вот работа с чуткими педагогами и смена впечатлений обязательно дадут толчок к раскрытию фантазии, творческой смелости, артистического азарта. Сменить школьные классы и привычный концертный зал на шатёр неба и колонны стройных сосен, совершить эмоциональную «перезагрузку» позволяет ученикам школы искусств отдых в загородном лагере. Именно поэтому ученики Детской школы искусств № 2 имени П.И. Чайковского едут в детский лагерь «Заря».
1 июня в лагере «Заря» прошло торжественное открытие уникальной творческой смены «ДыШИ искусством!». Участниками смены стали юные певцы, музыканты, художники и хореографы - учащиеся эстрадного, хорового, оркестрового, художественного и хореографического отделений ДШИ № 2.
Творческая смена «ДыШИ искусством!» стала возможна благодаря поддержке Управления образования Администрации города Ижевска, ПАО «ЛУКОЙЛ» и депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Александра Борисовича Василенко. В этом году Детская школа искусств № 2 имени П.И. Чайковского стала победителем XVII конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» с проектом летней творческой смены, в торжественном открытии которой принял участие и Александр Борисович Василенко.
Цель смены - художественно-эстетическое развитие, духовно-нравственное воспитание, оздоровление и разносторонняя творческая самореализация ребят. Творческая деятельность участников смены включает обучающие мастер-классы, студийные занятия, тренинги с приглашёнными специалистами, просмотры научно-публицистических фильмов, встречи с деятелями культуры, общелагерные мероприятия интеллектуально-познавательного характера, репетиции и концерты. Одним из таких концертов станет выступление с полуторачасовой программой эстрадной студии «Выше радуги» (художественный руководитель Геннадий Юсим) на главной сцене Ижевска на праздновании Дня города Ижевска.
В атмосфере общей радости
Для настоящей творческой атмосферы необходим коллектив единомышленников. Более 80 девчонок и мальчишек получили возможность провести часть своих каникул в весёлой и непринуждённой обстановке со своими сверстниками. Три недели отдыха в сосновом бору, с превосходным санаторным питанием, в тёплых уютных корпусах будут насыщены разнообразными мероприятиями. В лагере хватит времени на всё: на танцы, музыку, творчество, спорт, занятия с вожатыми и приезжающими к ним педагогами ДШИ № 2. В лагере «Заря» дети находятся в атмосфере доверия и сотрудничества, раскрывают свой потенциал и учатся им пользоваться. Девчонки и мальчишки катаются на катамаранах, с удовольствием проводят время в верёвочном городке, скалодроме, занимаются в творческих мастерских (а иногда и просто беззаботно отдыхают).
Творческий лагерь «ДыШИ искусством» стал для детей и подростков отличным способом не только научиться чему-то новому, но и понять, что коллектив, в котором они много лет занимаются, настоящая семья. Если обычно ребята общаются друг с другом на репетициях и в волнениях перед концертами и конкурсами, то на творческих каникулах они получили новый важный опыт – совместного отдыха, ежедневной жизни бок о бок. Так сплачивается талантливая команда ДШИ № 2.
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