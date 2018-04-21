Всё начинается с навигации
В большом красивом здании санатория «Юськи» легко заблудиться и взрослому человеку, а для детишек, приехавших сюда на лечение в основном из сельских районов, это вообще целый мир с неизведанными тропами и границами. Но и малыши, и ребята постарше легко ориентируются в коридорах, помещениях и кабинетах санатория. И помогает им в этом навигация. Морской термин в наше время нашёл себе применение и на суше. А в детском санатории «Юськи» навигация – это одно из первых и главных направлений обустройства первого в России бережливого санатория. На выходе из спального корпуса установлена тумбочка, на ней в ящике в особом порядке медицинские карты. Маленький пациент, получив направление доктора, берёт карту и выбирает дорогу, которая приведёт его в нужный кабинет по разноцветным следам на полу. В физиокабинет – по красным стопам, в массажный – по жёлтым, на аромафизиотерапию – по зелёным и так далее. Вроде бы просто, но ведь это надо было придумать, да ещё так, чтобы посещение лечебных процедур стало забавной игрой.
Важным элементом бережливого санатория можно назвать Доску пожеланий. Это размещённый возле обеденного зала простой лист ватмана, на котором дети и родители пишут свои пожелания и замечания в адрес руководства. И эти записи не остаются незамеченными. А ещё есть почтовый ящик, предназначенный, в том числе, и для анонимных посланий.
На приём по графику
Но, безусловно, главное достояние бережливого санатория – совершенствование работы его приёмного отделения. Если раньше одного пациента принимали 52 минуты, то сейчас на это уходит чуть больше 20. В приёмном отделении нет ничего лишнего. Родители знают, куда они заходят, их сразу встречают две медсестры и доктор. Всё сделано так, чтобы не теряли времени зря. Из районов детей привозят по графику. В санатории знают, сколько и в какое время должны прибыть пациенты. Проведено разделение потоков, приезжающих на короткий срок и на длительный период. В результате, отмечает заместитель министра здравоохранения республики Людмила Гузнищева, удовлетворённость родителей и детей качеством обслуживания с ноября 2017 года выросла почти в два раза.
В начале этой недели Председатель Правительства России Дмитрий Медведев заявил о выделении дополнительных средств из резервного фонда правительства на развитие электронных медицинских сервисов в регионах. Глава кабинета отметил: специальные информационные системы со временем будут внедрены в каждой больнице и поликлинике. Они позволят сразу заносить все сведения о пациентах в единую базу данных. Людям больше не нужно будет возить с собой кучу бумаг, все документы будут доступны в электронном виде. Так вот в бережливых «Юськах», можно сказать, такая информационная система уже действует. Электронная связь существует со всеми детскими профильными медицинскими организациями. Документы на пациентов в санаторий поступают в электронном виде. И при выписке также по электронной почте рекомендации направляются участковому педиатру.
Почему единственный?
Детский санаторий «Юськи» пока что единственный в России, вошедший в федеральный проект под названием «Бережливый детский санаторий». Почему единственный? Дело в том, что «Юськи» – особенный санаторий. Он имеет не только медицинскую, но и социальную составляющую. Здесь лечатся дети с редким для нашего времени заболеванием туберкулёзом, те, кто перенесли это заболевание после стационарного лечения.
Вот как комментирует особенность учреждения Людмила Гузнищева. Санаторий построен в 2010 году. Новый большой корпус отвечает всем современным требованиям. Но за последние годы сложилась такая ситуация, что за семь лет мы снизили в республике заболеваемость туберкулёзом у детей почти в три раза. Сегодня этот показатель составляет 3 человека на 100 тысяч детского населения. Когда санаторий только начинал свою работу, показатель был в три раза выше – 10 человек на 100 тысяч детского населения. Мы старались принимать на лечение детей из группы риска, но в 2016–2017 годах пришли к выводу: если будем продолжать работать так же, как работали, перед санаторием возникает опасность закрытия из–за нерентабельности. Мы начали искать другие пути его деятельности. Одной из форм развития выбрали бережливое производство. Изучили опыт бережливого здравоохранения в России, в нашей республике и решили, что войдём в проект «Бережливый санаторий».
Точкой отсчёта стал ноябрь 2017 года. Взяли сразу шесть направлений. В первую очередь – проходимость санатория. Если в течение года мы принимали 600 пациентов, то в конце 2018 года рассчитываем принять в три раза больше – 1800 детей. Разграничили потоки на тех, кто поступает к нам после стационарного лечения, и детей из группы риска, из семей, в которых есть контакты с туберкулёзными больными. Если раньше дети находились в санатории по 30, иногда 90 дней, которые были необходимы для лечения, то с разграничением потоков дети, нуждающиеся в медикаментозном лечении, находятся 90 дней, а дети из группы риска – 14.
На границе перехода
С момента вхождения в пилотный проект интерес к санаторию вырос не только в Удмуртской Республике, но и в других регионах, а также у Министерства здравоохранения Российской Федерации. «Юськи» приближаются к границе перехода учреждения на федеральный уровень благодаря тому, что активно ведут работу с регионами Приволжского федерального округа.
– Надеемся, – говорит Людмила Гузнищева, – их руководители пойдут на заключение соглашений о направлении детей на излечение детей в наш санаторий. Следующим этапом может стать включение в цепочку к нашему санаторию одного из санаториев южных республик. Благодаря взаимодействию с ними помощь в регионах Приволжского округа получат дети и семьи, которые нуждаются в климатотерапии на юге. Отдалённая задача, которая стоит перед детским санаторием, – расширить материально–техническую базу.
Справка «УП»
В целом по республике на учёте по туберкулезным заболеваниям состоит 62 ребёнка с 0 до 17 лет.
Один из важных моментов в комплексной терапии детей, состоящих на учёте в противотуберкулёзных учреждениях, – санаторное лечение. Пребывание в санатории детей из очагов туберкулёзной инфекции приобретает особое значение при защите их от суперинфекции, когда невозможно изолировать ребёнка от больного туберкулёзом в семье, и для детей с низким материальным и неблагополучным социальным уровнем.
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