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Бережливые поликлиники укоренятся, если их сотрудники почувствуют себя счастливыми

16 апреля
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20 марта, в Международный день счастья, в Ижевске состоялась V Международная научно-практическая лин-конференция «Бережливая медицина. Особенности бережливого подхода в социальной сфере». В её рамках прошла II Всероссийская конференция «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Новый вектор развития».

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Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов в приветственном слове сказал, что Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию поставил чёткие задачи. Необходимо перевести поликлиники на новую модель оказания гражданам первичной медико-социальной помощи, внедрить механизм мотивации персонала, повысить качество работы.

Заместитель Председателя Госсовета УР – председатель постоянной комиссии по здравоохранению, семейной и демографической политике Надежда Михайлова призналась, что ей очень нравятся слова «бережливая поликлиника». На первый план сегодня выходят бережные взаимоотношения между медицинским работником и пациентом.

Основа улучшений

Руководитель проекта ПСР (производственной системы «Росатома») Сергей Ильин поделился наблюдением: одни и те же принципы применяются и в производстве, и в медицине. Опыт, полученный в 2016 году на базе пилотных регионов – Ярославля, Калининграда, Севастополя, показал, что всё возможно, и «мы с расправленными плечами пошли дальше». С 2019 года в проекте «Бережливая поликлиника» участвуют уже около 2000 медицинских организаций. Новый опыт надо «вытянуть», сделать системным.

Производственная система «Росатома» – это и культура, и инструменты для решения проблем, и вовлечение людей. Счастливы ли сотрудники, мотивированы ли на изменения – это тоже имеет значение.

Свежим взглядом

Сергей Ильин привёл несколько примеров. Путём простейших улучшений за несколько лет преобразили работу сварщика в замкнутом пространстве. Работа стала более безопасной, комфортной, улучшилось качество операции.

На предприятии, которое делает подвесные системы для АЭС, было серьёзное отставание. В ответ на предложение улучшить процесс, раздалось: «Да вы что! У нас там немцы работали». Тем не менее отставание удалось преодолеть. Снизили себестоимость, уменьшили время протекания процесса. И всё это на тех потоках, которые ставили зарубежные партнёры.

В Белгороде человек, которому нужно получить направление на трудоустройство, мог провести в центре занятости несколько часов. Много бумаг, подписей. Примет ли инспектор пакет документов, если чего-то не хватает? «Не приму», – ответила инспектор. Так зачем же заставлять человека ставить 11 подписей, когда достаточно одной, на одном бланке?

Однажды Сергей Ильин обратил внимание на то, что медсестра забывала продезинфицировать руки: чтобы обработать их, приходилось вставать на носочки. Поставили дозатор на семь сантиметров ниже, и медсестре стало удобнее работать.

Первой в России

Министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов напомнил: в 2017 году Удмуртия была включена в число 23 субъектов Российской Федерации, где осуществлялся пилотный проект «Бережливая поликлиника». В проекте участвовали Городская поликлиника № 2 Минздрава УР и детская поликлиника Городской клинической больницы № 7.

В 2018 году – в числе 33 регионов России – Удмуртия осуществляла приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В медицинских организациях, прошедших первый этап внедрения бережливых технологий, процесс не останавливался: реализовывались проекты следующего уровня, касающиеся управления запасами, обслуживания оборудования.

Достаточно четырёх-пяти месяцев для того, чтобы путём улучшения логистики процессов полностью уйти от очередей в медицинских организациях, в два раза увеличить время непосредственного общения врача и пациентов. Удмуртия вошла в пятёрку субъектов Российской Федерации, в которых созданы поликлиники федерального значения. Их опыт тиражируется в других субъектах. Городская поликлиника № 2 в Ижевске первой в России получила сертификат соответствия требованиям менеджмента бережливого производства.

А как в Японии?

Такахаси Дзюн, руководитель направления в отделе международных проектов АК Айтек, поделился опытом бережливой медицины в Японии. До недавнего времени медицинский персонал сам контролировал наличие медицинских препаратов и материалов. Сейчас заказами, доставкой в медицинские кабинеты, а также отслеживанием, сколько препаратов осталось и сколько надо заказать, занимается служба SPD. Медицинский персонал перестал тратить время на контроль над медикаментами. Благодаря введению системы SPD за год удалось сэкономить 5 процентов затрат на медицинские препараты и материалы. Пока часть докторов слушали Такахаси Дзюна, на другой площадке их коллеги делились опытом онкологической помощи посредством бережливых технологий. На круглом столе с интересным докладом, вызвавшим немало вопросов, выступил Никита Свирин, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Удмуртии.

МНЕНИЕ «Нам интересен опыт ранней диагностики» Виктория КОЛМАКОВА, главный врач Городской поликлиники № 2 г. Улан-Удэ (Бурятия):

– По пилотному проекту «Бережливая поликлиника» мы работали с апреля 2017 года, а в сентябре 2018-го перешли от пилотного проекта к приоритетному – «Поликлиника нового образца». Входим в пятёрку российских учреждений здравоохранения, ставших федеральными поликлиниками, где адаптируются новые критерии.

У нас действует информационная система, позволяющая человеку, работающему во вредных условиях труда, предварительно записаться на профосмотр в любое удобное для него время. Для каждого такого пациента разрабатывается индивидуальный маршрут. Это собственный опыт нашей поликлиники.

В Ижевске осуществляется проект по раннему выявлению онкологических заболеваний. Мы тоже на это нацелены: в настоящее время в нашей поликлинике 55-56 процентов онкозаболеваний диагностируется на 1-2-й стадиях. Это результат работы по проекту «Поликлиника нового образца». В течение трёх дней с момента, когда доктор заподозрил онкологическое заболевание, пациенты приходят на приём к онкологу.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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