Нет очереди в регистратуру
Прежде всего, не стало очередей у регистратуры. На приём к врачу люди записываются и через Интернет, и по инфомату. Обращаться в регистратуру за картой им не приходится: ко времени приёма медицинская карта пациента уже находится в кабинете врача. Кстати, унылых стеллажей с картами в регистратуре нет – эти медицинские документы находятся в картохранилище. Регистратура теперь не принимает вызовы на дом. Это делает Call–центр. Его сотрудники записывают и на приём, если человек попросил об этом по телефону. А в саму регистратуру обращаются те, кто пришёл впервые и не знает, к какому врачу ему записаться. Сюда же подходят и те, кому захотелось… попить: рядом с регистратурой – кулер, есть тут и стаканчики.
Стрелки приведут к доктору
Зайдя в поликлинику, пациенты–новички рассматривают пол. Именно на полу размещена навигация: крупно, ярко написано, где кабинет стоматолога, где – другие доктора.
Нужно подняться на верхний этаж на лифте? Спрашивать, где он, не придётся. Даже человек со слабым зрением увидит жёлтый треугольник–стрелочку, показывающий, где лифт. В лифте тоже есть информация о том, где что находится. Поднимаюсь на этаж, где принимают участковые терапевты и узкие специалисты. Проходить по всему коридору, разглядывая таблички с номерами кабинетов, не надо: вверху, во всю ширину коридора, яркая информация, тоже со стрелочками. Указано, в каких кабинетах и по какую сторону коридора принимает невролог, а где – терапевты… Даже если человек забыл дома очки, он здесь не растеряется. Очереди у кабинетов всё же есть, но они не слишком большие и достаточно спокойные.
Как уменьшилась очередь
О том, как удалось уменьшить очереди, рассказывает Наталья Галиакберова, заместитель главного врача больницы:
– Мы разделили потоки пациентов. Раньше участковый терапевт принимал всех – и пациентов с острой болью, и тех, кто пришёл на профилактический приём или на диспансеризацию, и пациентов, находящихся на больничном… К тому же участковый терапевт каждый день ещё и по домам ходил – к тем пациентам, кто по состоянию здоровья не может прийти в поликлинику.
Сейчас участковых терапевтов от этого освободили: они ведут приём в поликлинике целый день, а потому успевают принять гораздо больше пациентов. На дом теперь выезжает бригада неотложной помощи. Есть и кабинет неотложной помощи. И когда в поликлинику заходит человек и говорит, что ему очень плохо, его осматривает врач, дежурящий в этом кабинете. Он же вызовет «скорую помощь», если кардиограмма покажет, что у пациента – инфаркт.
Создали отделение медицинской профилактики, и именно в нём пациенты проходят диспансеризацию. Раньше на неё требовалась неделя, а теперь всего два дня: два часа в первый день и ещё тридцать минут на другой день – на то, чтобы побеседовать с врачом о результатах диспансеризации.
Пенсионерка, бухгалтер Нурия Гильмутдинова подтвердила:
– Удобно стало. На диспансеризацию я даже не записывалась заранее. Пришла и всё быстро прошла, а завтра уже будет результат.
Остаётся время на беседу
А что ещё, кроме того, что участковый врач принимает пациентов в поликлинике весь день, изменилось в его работе? Лучше организовано рабочее место, меньше бумаг. А главное: участковый врач и участковая медсестра пользуются медицинской информационной системой! Теперь не надо идти в лабораторию за результатами анализов – они отражаются в сети. Выписка справок, заключений, направлений и выдача копий результатов обследований, исследований тоже автоматизирована. С помощью этой системы пациента запишут и на повторный приём, и к узким специалистам, и даже на приём в республиканской медицинской организации.
Чуть больше года назад, проработав пять лет в Киясово по программе «Земский доктор», в Можгу переехала и стала работать в поликлинике участковым врачом Надежда Афанасьева. Ей понравилось, что тут не надо заполнять медицинские карты от руки – набирать текст ей проще. Активно использует она имеющиеся в информационной системе шаблоны: какие вопросы, например, задать, если пациент пришёл на профилактический осмотр. Благодаря шаблону ничего не забудешь.
Если человек пришёл с какими–то жалобами, но Надежда Николаевна видит, что он не прошёл диспансеризацию, то сама её организует. В этом тоже помогает шаблон (стандарт).
Не только лаборатория, но и кабинет УЗИ, другие кабинеты сразу отражают в сети результаты исследований. Что даёт это участковому врачу? Он быстрее принимает решение. Скажем, Надежда Афанасьева осмотрела на приёме пациента, жаловавшегося на почечные колики, направила его на УЗИ. Так вот, пациент после УЗИ ещё не успел зайти к Надежде Николаевне в кабинет, а она уже знала о результате и продумала лечение.
Действуя по стандарту, молодой врач сумела выявить у нескольких пациентов онкологическое заболевание на ранней стадии. Это потому, что всем пациентам в возрасте давала направление на анализ кала на скрытую кровь, а пожилым пациенткам советовала обязательно пройти маммографию.
Современные технологии настолько экономят время, что доктор Афанасьева теперь имеет возможность побеседовать с пациентами. Например, о диете.
По принципу пяти «С»
Женская консультация переехала на освободившиеся площади в родильном доме. Рабочие места акушеров–гинекологов там сразу же организовали по принципу пяти «С»: совершенствуй, стандартизируй, содержи в чистоте, соблюдай порядок, сортируй. Теперь здесь не теряют времени на поиск каких–то бумаг, бланков, не делают лишних движений. Раньше нагрузки были непрогнозируемыми – беременные женщины приходили без записи. Сейчас определено время специально для записи на приём беременных женщин.
Плюс доступная среда
Одновременно с проектом «Бережливая поликлиника» в Можге осуществляется и проект «Доступная среда». На первом этаже поликлиники оборудован санузел для людей с инвалидностью. В нём широкий дверной проём (через него и инвалид–колясочник проедет), есть поручни и кнопка вызова.
Уже есть результат
Всего год прошёл с того момента, как поликлиника стала «бережливой», и уже есть результат. Если раньше на запись на приём через регистратуру пациенты тратили в среднем 20 минут, то сейчас – всего 2 минуты. Вдвое увеличилось количество номерков, выложенных в Интернете. А время ожидания у кабинета врача уменьшилось в 2,5 раза.
Посещение поликлиники теперь не отнимает столько сил, сколько прежде. Атмосфера здесь действительно дружелюбная, а это значит, что люди будут приходить сюда не только тогда, когда что–то болит, но и просто для того, чтобы укрепить здоровье.
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