Когда в штате только фельдшер и уборщица. Доктора из Можги приняли пациентов в ФАПе деревни Малая Воложикья **С 15 сентября по 1 ноября в стране проводится субботник под названием «Добро в село» (#ДоброВСело)....

Здоровье нации. Сердце для долгой жизни Главный специалист— кардиолог рассказал о том, как сохранить здоровым «природный мотор»....

Руководитель Главного управления ветеринарии доложил о работе по локализации и ликвидации очагов птичьего гриппа **Сегодня на аппаратном совещании Главы Удмуртии с руководителями республики и.о. начальника Главного...