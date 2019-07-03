В Удмуртии в 2019 году на закупки жизненно важных лекарств дополнительно направлено 300 миллионов рублей В прежние годы на эти цели выделялось не больше 170 миллионов рублей....

Татьяна Поздновская: «Быстрее выздоравливают дети, которых любят» **В отделении раннего возраста Республиканской детской клинической больницы, которым руководит Татьян...

Доброе слово. «Положите под баян подушечку» – посоветовал доктор. Через месяц после операции я уже играла! ...