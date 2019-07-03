В мае прокуратура республики провела открытый форум, посвящённый профилактике наркомании, алкоголизма и иных зависимостей от психоактивных веществ среди подростков. Главный врач Республиканского наркологического диспансера Татьяна Карлова рассказала о том, как в Удмуртии организована работа по развитию волонтёрского антинаркотического движения.
– Медицинские работники практически не могут повлиять на социально-экономические факторы или же изменить среду обитания. Но пропаганда и обучение населения здоровым привычкам и внедрение реабилитационных программ помогут скорректировать образ жизни отдельных лиц или определённых групп населения, изменить их поведение в сторону оздоровления, – отметила Татьяна Карлова.
Она сообщила, что общее число несовершеннолетних, зарегистрированных в наркологических учреждениях республики, на 1 января 2019 года составило 629 человек, это на 7,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На начало 2019 года на диспансерном наблюдении состояли 14 несовершеннолетних, страдающих наркоманией, это на 26,8 процента ниже по сравнению с прошлым годом, и 34 несовершеннолетних, допускающих пагубное потребление наркотиков, что практически на 3 процента ниже данных прошлого года.
По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы Удмуртской Республики, в 2018 году ребёнок 2004 года рождения умер из-за отравления наркотиками.
Игра плохому не научит
Наибольший объём профилактической работы, по словам Татьяны Карловой, относится к первичной профилактике, то есть профилактике факторов риска среди здорового населения. В неё вовлекаются, в первую очередь, несовершеннолетние и молодёжь.
Мероприятия носят информационно-просветительский и диагностический характер и организуются на основе межведомственного взаимодействия. В профилактической работе используются технологии ролевых игр: с детьми и подростками проигрываются конкретные ситуации, мотивированные варианты отказа от провоцирующих предложений. Проводя ролевую игру, специалисты используют игровой видеофильм «Умей сказать: «Нет!», снятый с участием подростков-волонтёров республиканской детско-молодёжной организации «Волонтёры Удмуртии». В фильме представлены конкретные ситуации, с которыми может столкнуться несовершеннолетний, и пути выхода из них.
Чтобы сократить уровень заболеваемости наркотической зависимостью, необходимо своевременно выявлять потребителей наркотических веществ. Именно с этой целью в образовательных учреждениях республики проводятся профилактические медицинские осмотры. На стадии подготовки к двухэтапному социально-психологическому тестированию в 2017-2018 учебном году медицинские работники провели информационно-разъяснительную работу среди родителей и учащихся 45 образовательных учреждений. Профилактическими мероприятиями было охвачено 34 950 человек. По результатам тестирования 4649 человек были отнесены к группе риска.
Назад, в нормальную жизнь
Татьяна Карлова также рассказала о том, какие мероприятия проводятся по профилактике развития заболеваний при наличии факторов риска и по профилактике прогрессирования заболеваний.
Ежегодно почти 200 детей – пациентов детского стационарного отделения республиканского наркодиспансера – после купирования острого состояния вовлекаются в краткосрочные мотивационные реабилитационные программы. В 2018 году их завершили 186 несовершеннолетних, в том числе 34 потребителя наркотических средств. В 2017 году программу прошли 76 несовершеннолетних, из них 46 наркопотребителей.
С 2012 года наркозависимым подросткам помогают в Центре реабилитации несовершеннолетних. За время работы центра в стационарные реабилитационные программы были вовлечены 302 ребёнка. По состоянию на 31 декабря 2018 года их успешно завершили 263 несовершеннолетних, прервали реабилитационные программы 31 несовершеннолетний, 67 детей находятся в подтверждённой ремиссии больше одного года.
Как говорит Татьяна Карлова, после успешного прохождения реабилитации дети возвращаются к полноценной жизни. 209 реабилитантов продолжили обучение в образовательных организациях, 38 – в средне-профессиональных образовательных организациях, трое – в вузах, 16 подростков после достижения 18 лет устроились на работу. Судьба каждого выпускника центра отслеживается специалистами, по возможности поддерживается связь с родственниками.
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Профилактическая работа проводится во время всероссийских акций «Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью», месячников, приуроченных к Всемирному Дню борьбы с наркоманией. В 2018 году Минздрав организовал форумы здоровья в Алнашском, Вавожском, Завьяловском, Киясовском, Селтинском районах, мероприятие «Прогулка с врачом» в столице республики. Не первый год в Удмуртии реализуются профилактические проекты «Родительский всеобуч» и «Академия волонтёров», направленные на подготовку активных групп среди родителей и учащихся, которые, пройдя курс занятий антинаркотической направленности, смогут поделиться полученными знаниями в родительских и школьных коллективах.
В 2019 году оба проекта уже стартовали. Больше 100 родителей учащихся школ Ижевска прошли курс антинаркотической тематики.
Важно знать!
Ещё одним источнию «телефоны доверия»:
– 419-373, 419-474, 419-575 – МВД по Удмуртской Республике,
– 781-040 – городской центр профилактики «Подросток»,
– 715-333 – Республиканский наркологический диспансер.
«Горячая линия» дежурной части МВД по Удмуртской Республике: 557-145, 419-123, 419-002, с сотовых – 102.
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