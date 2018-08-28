Воспитать патриота
В числе первых праздник триколора начали отмечать сотрудники Республиканской библиотеки для детей и юношества. Они уже на протяжении многих лет проводят акции и творческие встречи в честь Дня флага.
– Этот праздник значим в плане воспитания чувства гордости за свою страну, – считает директор библиотеки Людмила Жикина, – формирования патриотических чувств и сознания подрастающего поколения, формирования личности, гражданина и патриота России. В этом году библиотека объявила республиканскую акцию «Символы России». В ней участвовали все муниципальные библиотеки Удмуртии. В 11 часов на пришкольных территориях, стадионах и площадях они организовали молодёжный флешмоб. У ижевчан тоже была возможность поучаствовать в этом красочном действии.
Когда юные читатели Республиканской библиотеки для детей и юношества и волонтёры под звуки торжественной патриотической музыки вынесли огромное полотнище – собственно сам триколор, на перекрёстке улиц Пушкинской и Красногеройской было уже довольно людно. Прохожие с удовольствием становились в ряды участников акции. После флешмоба они могли ознакомиться с выставками новой литературы, связанной с Днём флага. В 12 часов сотрудники библиотеки провели мастер–класс «Флаг России – символ славы и доблести» по изготовлению триколора. Дети с большим интересом смастерили мини–флаги. А ещё они нарисовали на асфальте государственные и негосударственные символы России – кто матрёшку, кто берёзку, а кто балалайку, в общем, всё то, что ассоциируется у них с Россией.
В этот же день в библиотеке прошла медиабеседа с читателями «Синий, белый, красный цвет – символ славы и побед».
Флаг повсюду
Не менее оживлённо и увлекательно было 22 августа и в Национальной библиотеке Удмуртской Республики. В конце рабочего дня здесь при участии Республиканского дома народного творчества – Дома молодёжи прошла акция, также приуроченная к Дню флага России. Открылась она декламацией стихов о российском триколоре. На площадке перед зданием библиотеки прохожие могли порисовать мелками на асфальте, сделать патриотический аквагрим, сфотографироваться в специальной фотозоне.
В течение всей акции работала подготовленная отделом социогуманитарной и естественно–научной литературы книжная выставка «22 августа – День государственного флага Российской Федерации», которая рассказала о знамёнах средневековой Руси и появлении триколора, о значимости официального флага как символа государственного и национального суверенитета России. Все желающие проверили свои знания по истории государственной символики страны на тематической викторине. В конце мероприятия участники акции общими усилиями создали «цветочный» макет российского флага.
Триколор в лицах и сердцах
Основная часть мероприятий прошла вечером. Торжественным шествием завершилась республиканская акция «Эстафета флага Российской Федерации». Она стартовала 10 августа и прошла в нескольких муниципальных образованиях республики. Акция сопровождалась праздничными мероприятиями – викторинами на знание истории российского флага, конкурсами и мастер–классами на тему «Цвета российского флага». 22 августа главный символ страны к монументу «Навеки с Россией» понесли Почётные граждане города.
В 17 часов стартовала организованная Ассоциацией молодёжных национально–культурных объединений Удмуртской Республики «Вместе» патриотическая акция «Триколор единства». Традиционно это мероприятие члены ассоциации проводят в каком–нибудь городе или районе республики. В прошлом году, к примеру, оно прошло в Можге. Нынче местом проведения выбрали столицу Удмуртии. В течение двух часов для ижевчан работали творческие площадки и проводились мастер–классы.
Участники акции «Триколор в лицах» рисовали на своих лицах флаг России, фотографировались и выкладывали фото в социальные сети с хэштегами акции.
Для юных горожан организаторы развернули мобильную образовательную площадку «Россия нарядная». Под руководством ведущих мальчишки и девчонки разукрашивали магниты–раскраски в форме матрёшек разных национальностей.
В фотозоне – тематически оформленном уголке – каждый желающий мог сфотографироваться с элементами национальных костюмов или табличками с надписями о дружбе и народном единстве. Любители танцев устроили флешмоб «Танцуй, Россия» под музыкальные композиции народов, проживающих на территории Удмуртской Республики.
В общем, День российского флага в Удмуртии вновь прошёл на достойном уровне и, главное, с пониманием и чувством сопричастности каждого живущего в родниковом краю к добрым традициям всей страны.
ИСТОРИЯ
От военно–полевого до государственного
Российский флаг менялся на протяжении столетий, а его история отражает этапы развития и изменения страны.
1668 До XVII века единого государственного флага в России не было. Первое упоминание о нем связано с именем царя Алексея Михайловича Романова. В 1668 году он в соответствии с европейской традицией повелел поднять флаг над первым русским военным кораблем, названным «Орел».
1693 В этом году во время плавания по Белому морю Петр I впервые использовал на своей яхте «флаг царя Московского». Флаг состоял из трех горизонтальных полос (белой, синей и красной) и золотого двуглавого орла по центру.
1705 20 января Петр I издал указ о размещении на торговых судах бело–сине–красного флага, который использовался также как военно–полевой флаг русской армии.
1712 На военном флоте был утверждён белый с лазоревым крестом Андреевский флаг, созданный в честь ордена святого апостола Андрея Первозванного.
1806 Появился флаг Российско–Американской кампании: традиционный триколор с черным двуглавым орлом и надписью «Российско–Американская компания» посередине белой полосы.
1858 Александр II утвердил новый рисунок флага для торжественных случаев (черно–желто–белый). Инициатором изменений стал барон Кене, который обратил внимание императора на то, что цвета флага не соответствуют цветам герба.
1865 Вышел указ, в котором черный, оранжевый (золотой) и белый назывались государственными цветами Российской империи. Его цвета символизировали землю, золото и серебро.
1883
Во время празднования коронации Александра III император обратил внимание на контраст праздничной процессии, украшенной черно–желто–белыми цветами, и города, в котором преобладали бело–сине–красные цвета. 28 апреля 1883 года император повелел в торжественных случаях использовать исключительно бело–сине–красный флаг торгового морского флота.
1896
Накануне коронации Николая II петровскому триколору был официально присвоен статус государственного флага. Красный цвет символизировал державность, лазоревый – покровительство Богоматери, а белый – свободу и независимость.
1918
В апреле по предложению Свердлова государственным флагом стало красное полотнище с золотой надписью РСФСР в левом верхнем углу.
1954
2 мая указом Президиума РСФСР был утверждён окончательный вариант флага – красное полотнище со светло–синей полосой у древка во всю ширину флага. На красном полотнище, в левом верхнем углу, были изображены золотые серп и молот, а также красная пятиконечная звезда, окаймлённая золотым, над ними.
1991
22 августа государственным флагом было признано прямоугольное полотнище с разновеликими горизонтальными полосками белого, синего и красного цветов и соотношением сторон 1:2.
1993
11 декабря президент Борис Ельцин издал Указ «О Государственном флаге Российской Федерации», в котором были утверждены цвета и пропорции флага в том виде, в котором мы имеем их сейчас. С 1994 года 22 августа было объявлено Днём государственного флага России.
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