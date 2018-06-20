По сообщению организаторов, на ярмарке можно будет приобрести прекрасные, изготовленные с любовью и молитвой сувениры. Покупая для себя и близких полезные и красивые изделия ручной работы, люди помогают многодетным семьям, престарелым, одиноким - всем тем, о ком уже много лет заботятся сёстры монастыря.
Юным посетителям на выставке также не будет скучно. Их порадует встреча со сказкой «Под зелёным лопушком» кукольного театра «Батлейка» (0+). После представления ребята смогут познакомиться с героями постановки, поучаствовать в играх и викторинах. У каждого желающего будет возможность посетить мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной народной куклы.
Кроме всего прочего, гостей ярмарки приглашают отправиться в необычное путешествие - в мир бумажного театра, где каждый сможет стать сценаристом собственной сказки, создать силуэтный персонаж, оживить его и поучаствовать в настоящем спектакле.
На протяжении всех десяти дней ярмарки будет работать культурно-историческая экспозиция «Белорусская хатка», где расскажут о быте и традициях белорусской крестьянской семьи начала ХХ века, и фотовыставка, посвящённая святой преподобной мученице великой княгине Елисавете и жизни Свято-Елисаветинской обители. На различных площадках города состоятся духовно-просветительские мероприятия.
Место и время работы выставки: г. Ижевск, Свято-Михайловский собор (ул. К. Маркса, 222), с 10 до 19 часов. Вход свободный. (0+)
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