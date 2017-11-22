Суеверные люди могут по-разному относиться к этому числу, но для ижевского филиала ТК «Байкал Сервис» оно вполне счастливое. Последние три года подразделение на подъеме, ведь его возглавляет одна из успешнейших управленцев компании — Марина Ратанова. Выросшая из мерчендайзеров до коммерческого директора, а затем и до директора филиала, Марина Владимировна знает все тонкости бизнеса. С этим багажом она пришла работать в транспортную компанию.
И сразу задала темп. Провела оптимизацию внутренних процессов, реанимировала клиентскую базу. Под ее руководством подразделение вырастило свой грузооборот в два раза, так, что перестало вмещаться на родном терминале. И в марте состоялся долгожданный переезд на новую площадку, в три раза большую. На перспективу!
Управленческие таланты, упорство и последовательность Ратановой были по заслугам оценены на ее недавнем годовом отчете. Хотя свою роль Марина Владимировна умаляет, считая, что без команды вряд ли было возможно взять такую высоту.
Редакция «Удмуртской правды» присоединяется к многочисленным поздравлениям коллег и партнеров и желает коллективу здоровья и дальнейших успехов в труде!
Фото: Байкал Сервис
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