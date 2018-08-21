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Батареи просят рубля. Долги управляющих компаний за энергоресурсы в Ижевске исчисляются миллионами рублей

17 августа
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Когда за окном почти плюс тридцать, о горячих батареях думают разве что сами производители тепла, которым нужно готовить сети к грядущей зиме, да ещё «скучающие» без горячей воды горожане. Хотя проблема на обоих концах трубы одна и та же - огромные долги потребителей ресурсоснабжающим организациям.

Screenshot 3 Батареи просят рубля. Долги управляющих компаний за энергоресурсы в Ижевске исчисляются миллионами рублей

Но если учесть, что средняя собираемость коммунальных платежей с населения по Ижевску составляет 98 процентов, а недоимки поставщиков воды и тепла исчисляются сотнями миллионов рублей, то утечка денег происходит где– то в пути. Этот «прорыв» пытались найти на выездном совещании межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода при Правительстве УР, которое провёл во вторник, 14 августа, в администрации Ижевска Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов.

Зимовать в тепле

Как отметил министр строительства, ЖКХ и энергетики УР Иван Ястреб, подготовка объектов генерации и социальной сферы в столице республики ведётся по графику, и каких– то сомнений в том, что город своевременно войдёт в отопительный сезон, нет.

– На сегодня общая готовность жилищно– коммунального комплекса в республике к предстоящему отопительному периоду составляет более 76 процентов. По Ижевску – 67,9 процента. Но это отставание чисто техническое, оно связано с оформлением паспортов готовности на объекты. В целом работа идёт в плановом режиме, и у нас нет никаких сомнений, что город будет полностью готов к зиме к 15 сентября.

Данные подготовки объектов жилищно– коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду привёл в своём выступлении временно исполняющий полномочия главы Ижевска Сергей Задорожный. Он подчеркнул, что в последние годы в Ижевске был изменён подход к подготовке городского теплосетевого хозяйства к отопительному сезону. Эффективное взаимодействие, которое организовано между муниципалитетом, ООO «УКС» и управляющими компаниями в рамках концессионного соглашения, даёт положительные результаты.

– В каждом районе еженедельно проходят заседания штабов с управляющими и теплоснабжающими организациями, на которых рассматриваються вопросы по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы. Кроме того, в работе комиссий принимают активное участие члены Общественного совета, за которыми, как и в прошлом году, закреплены объекты капитального ремонта и программы ТПиР, в том числе и объекты по концессионному соглашению. Всю работу курирует городской штаб ЖКХ. В целом по городу готовность потребителей к приёму теплоносителя по жилищному фонду составляет 66, 17 процента, по соцсфере – 61, 25 процента, – констатировал Сергей Задорожный.

На финишной прямой

По словам директора ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослава Балобанова, уже на следующей неделе компания планирует завершить в городе гидравлические испытания, а до 1 сентября и все плановые ремонты. И каких– либо предпосылок к тому, что эти сроки будут сорваны, нет.

– На сегодня мы уже приступили к 27– му этапу гидравлических испытаний по магистральным сетям, впереди ещё четыре этапа, и мы поставили себе срок полностью завершить их до 22 августа. По квартальным сетям мы также идём с опережением. Завершили 286 этапов из 300 запланированных. Кроме того, полностью завершили опрессовку всех 25 котельных и сейчас совместно с администрацией города ведём работу по получению паспортов готовности к отопительному сезону. Общая готовность объектов к отопительному сезону составляет более 70 процентов, и есть ещё две недели, чтобы завершить все работы. Тот объём ремонтов, который будет выполнен, позволяет нам со всей определённостью говорить, что в зиму мы войдём без особых проблем, – заявил Ярослав Балобанов.

Всего в этом году в рамках подписанного с городом соглашения теплоэнергетики переложат 27 км теплотрасс и полностью модернизируют 12 ЦТП. Объём вложений в модернизацию – полмиллиарда рублей.

В целом за последние три года вложения энергокомпании в теплосети составили более 2 млрд. рублей. Каждый вложенный миллиард позволяет заменить 4–5 процентов городских тепломагистралей. При этом статистика снижения количества инцидентов на сетях по итогам двух лет работы в рамках концессии позволяет говорить об эффективности такой модели управления теплосетевым комплексом.

– За отопительный период 2017–2018 годов в Ижевске было устранено 1 305 повреждений и дефектов на теплосетях, в предыдущем осеннее– зимнем периоде – 2 400, – подчеркнул директор ООО «УКС».

Долги не греют

Очень осложняет жизнь энергетиков большая задолженность потребителей за поставленные ресурсы. Как подчеркнул директор по сбору денежных средств и экономическим вопросам Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов, больше всего проблем доставляют управляющие компании и бюджетные организации.

– Ситуация с платежами за коммунальные ресурсы обстоит не лучшим образом. Первое полугодие город закончил с задолженностью более 180 млн. рублей по тр«ём видам ресурсов: электроэнергия, отопление и горячее водоснабжение. Но в июле у нас начала прослеживаться очень оптимистическая тенденция – долги муниципальных предприятий снизились почти на 65 миллионов. Надеемся, что и август в этом отношении будет плодотворным, и долг ещё больше снизится. Надо отметить, что действующая администрация Ижевска не прячет голову в песок, а готова к конструктивному диалогу. Уже второй год мы практикуем совместную подготовку и подписание графиков погашения задолженности по организациям– должникам, и, что важно, руководство города выполняет принятые на себя обязательства, – подчеркнул Игорь Лодянов.

Но если с долгами бюджетных организаций урегулировать ситуацию до начала отопительного сезона скорее всего удастся, то долги управляющих компаний и ТСЖ так просто взыскать не получится.

По словам Игоря Лодянова, сегодня вся задолженность управляющих компаний или отсужена, или находится в стадии судебного разбирательства. Но даже если удаётся добиться её погашения, то это, как правило, идёт в ущерб текущим платежам – рассчитываются за прошлый январь вместо нынешнего июля.

– Согласно законодательству мы имеем право ввести ограничение потребителей, если задолженность превышает два периода, – подчеркнул Игорь Лодянов. – И многие УК вполне устраивает двухмесячный долг. Они намеренно идут на различные способы затягивания расчётов, используя ресурс как товарный кредит.

Однако самая большая проблема – многомиллионные задолженности тех УК, которые прекратили обслуживать жилой фонд и инициировали процедуру своего банкротства. Их задолженности числятся как нереальные к взысканию, ведь у большинства нет ни имущества, ни денег на счетах. Например, один их самых крупных должников ООО УК «Жилфонд», которое задолжала энергетикам порядка 130 млн. рублей, сегодня находится в стадии банкротства. В предбанкротном состоянии ещё один крупный должник – ООО «Городская УК».

Подводя итоги совещания, Ярослав Семёнов, подчеркнул, что ситуация, которая складывается с долгами УК перед ресурсоснабжающими организациями, совершенно недопустима:

– Люди платят за услуги ЖКХ, причём платят вовремя, а деньги до ресурсоснабжающих компаний не доходят. Это абсолютно недопустимо и на это необходимо реагировать как по линии исполнительной власти, так и по линии прокурорского и иного воздействия. Поэтому предлагаю в ближайшее время провести по этому вопросу отдельное совещание с приглашением организаций должников.

Фото Сергея Рогозина

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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