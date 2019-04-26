Соглашение в деле развития шахматного спорта подписали глава Удмуртии Александр Бречалов и президент ...

**Обещанный 60-летний юбилей хоккейного клуба «Ижсталь» состоится 28 апреля в пространстве Ледового д...

Женская команда «Италмас-ИжГТУ» в играх за 1-6 места подтвердила поговорку: первый блин комом. ...