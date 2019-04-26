Номер 33 многолетнего капитана ижевской команды Романа Хамитова был размещён под сводами спортзала, что добавило торжественности стартовому моменту матча. А в ходе игры Хамитов в нужнейший момент исполнил точный и красивый трёхочковый бросок.
Почти в каждой команде-сопернице есть игроки, которые прежде выступали за ижевские «Купол-Родники». Вот и в этот раз среди москвичей был Максим Захаров. Он и забросил в концовке встречи в корзину мяч, ставший решающим. Это было видно по реакции ижевского тренера Милоша Павичевича, который некоторое время тренировал Захарова во Владивостоке. Однако Павичевич из тех, кто не сдаётся до последней секунды.
«Родники» мастеровито выполняли его указания. Антон Бревнов начал исполнять трёхочковый бросок, когда против него допустили нарушение правил. Итак, счёт 79:83 за 10 секунд до конца встречи, и Антон Бревнов исполняет штрафные броски. Из трёх он реализует только один (всем понятно, что его вымотала игра). Счёт 80:83, есть надежда на попытку трёхочкового броска. Но мяч вводят из аута москвичи, быстро передавая его друг другу, они «убивают оставшиеся секунды» и вместе с ними зрительскую надежду на ничью. На этом сезон окончен. Московская МБА обходит ижевскую команду в турнирной таблице. «Купол-Родники» занимают 13-е место из 15 команд, оставшихся в суперлиге России. К сожалению, в ходе сезона из розыгрыша выбыла самобытная команда «Иркут» из Иркутска.
В последнем матче из-за травмы не участвовал Иван Русецкий, а также по болезни пропустил игру Филипп Стародумов. Вновь лучшим по набранным очкам стал Евгений Минченко (25 очков). Антон Бревнов и Игорь Самсонов принесли команде 17 и 15 очков соответственно. У гостей самым метким оказался Павел Афанасьев (16 очков).
Директор ижевского баскетбольного клуба Константин Стародумов сразу после матча сказал: «Хотелось порадовать болельщиков последней победой, но не получилось. Завершился, я бы сказал, рабочий сезон. Удачным его не назовёшь, но и стыдиться нечего. Игра идёт ради зрителей. Мы довольны своими болельщиками. Следующий сезон для нашей команды 10-й. Мы стали старожилами ижевского волейбола. Растём в мастерстве не так быстро, как хотелось бы. Но растём вместе с суперлигой. Если вы посмотрите нарезку лучших моментов игр суперлиги, то там обязательно есть моменты с участием наших игроков. Я уверен, что Евгений Минченко, Иван Русецкий, Антон Бревнов, Алексей Карпеко останутся в нашей команде. В прошлые сезоны огорчало, что раскрывшиеся у нас игроки уходили в другие клубы. Немного отдохнём и будем наращивать физподготовку. Главный тренер Милош Павичевич работает целенаправленно, и приход его в Ижевск для нас очень важен. В сентябре проведём традиционный предсезонный турнир. А в сезоне будем стремиться к победам и в матчах на Кубок России, и в чемпионате страны. Я не исключаю, что можем пригласить и иностранных игроков, но под конкретную задачу, а не с начала сезона».
Полный зал зрителей в спорткомплексе Ижевской медицинской академии на баскетбольных матчах «Купола-Родников» говорит о том, что ставка на баскетбол здесь была сделана верно.
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