Велокросс. Стартуют малые и зрелые **Среди 190 гонщиков на первенстве и чемпионате Ижевска по велокроссу были и представители Санкт-Пете...

В День оружейника в Ижевске пройдут Первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей "Калашников Биатлон ФЕСТ" **22 сентября в Ижевске на Республиканском стрелково—спортивном комплексе им. генерал—майора А.М. Дем...

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством УР и АНО «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» **В воскресенье, 16 сентября, в спортивном зале Ижевской государственной медицинской академии состоял...