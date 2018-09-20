Подписи под документом поставили Глава Удмуртии Александр Бречалов и основатель лиги Алексей Фролов.
«Одна из ключевых задач – это вовлечение школьников, молодёжи в активные занятия физкультурой и спортом. Школьная баскетбольная лига – это объединяющий всероссийский турнир. Мы поддерживаем этот проект. Я благодарю руководство лиги и компанию «Т плюс», партнёров турнира, учителей физкультуры, тренеров, которые вкладывают душу в развитие ребят», - сказал Александр Бречалов. В республике выступают в ШБЛ по 500 команд ежегодно. И наступающий сезон выглядит предпочтительно. Заявочная кампания ещё в начальной стадии, и все школы Удмуртии могут в неё включиться.
«Дети были и остаются в приоритете государственной политики. Я очень трепетно отношусь к этой теме, я сам в спорте. Здорово, что такие проекты реализуются, и я уверен, что за Удмуртию не будет стыдно. У нас цель, чтобы наши профессиональные клубы как минимум на 80 процентов состояли из местных игроков. Данный проект будет содействовать и этой цели», - добавил Александр Бречалов.
Глава республики выразил также признательность генеральному директору ИЭМЗ «Купол» Фанилу Зиятдинову за поддержку команды «Купол-Родники».
Алексей Фролов доволен сотрудничеством с Удмуртией: «Школьники за несколько лет достигли совершенно иного качества баскетбола. Сейчас матчи ШБЛ по накалу борьбы, да и мастерству не уступают уровню взрослых турниров».
Официальные лица из министерств образования и спорта Удмуртии с участием олимпийской чемпионки Светланы Антиповой торжественно вручили наборы мячей группе школьных учителей. Вручение мячей и комплектов формы продолжится в ходе сезона. Торжественная церемония была обрамлена баскетбольными матчами профессиональных команд.
Очередную победу на турнире одержала команда «Уфимец» (Уфа) и заняла первое место. За второе место шла игра между «Востоком-65» (Южно-Сахалинск) и командой «Купол-Родники» (Ижевск). Победили дальневосточники со счётом 88:70. Третье место ижевской команды из шести участников не разочаровало организаторов. Директор баскетбольного клуба «Купол-Родники» Константин Стародумов был рад тому. что удаётся открывать новые имена для ижевских зрителей. Вряд ли болельщики ждали столь сильной игры от «Уфимца», но, например, ижевский специалист Юрий Карандашов уверен, что в своей лиге «Уфимец» будет среди лидеров в официальном сезоне. Это видно по подбору игроков. На этом турнире уфимцы всех превосходили, хотя и проиграли одну игру «Уралмашу». Екатеринбургские «Урал» и «Уралмаш» довольствовались 4-5-ми местами, а замкнули турнирную таблицу «Чебоксарские ястребы» с участием Кирилла Архипова. Если год назад последние два очка на турнире заработал Кирилл Горнаев из «Урала», то нынче заключительный точный бросок на турнире сделал Архипов. Оба они свою юношескую карьеру завершали в ДЮБЛе, играя за «Купол-Родники». Интересным противостоянием запомнились в играх с ижевской командой наши земляки Борис Назмутдинов (в «Уфимце») и Илья Подобедов (в «Урале»). Новые лица в «Куполе-Родниках» Андрей Кузёмкин и Евгений Минченко, судя по всему, добавят игре ижевчан своеобразия. Минченко награждён одним из личных призов. Приза удостоен и Борис Назмутдинов («Уфимец»), как лучший атакующий защитник. Особенно приятно, что трибуны при играх ижевской команды были заполнены, несмотря на прекрасную солнечную погоду. Это говорит о том, что баскетбольной игрой тоже можно «делать погоду» для болельщиков и зрители душой откликаются на красивую и самоотверженную игру.
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