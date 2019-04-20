Первая прошла в Москве с «ЦСКА-2». Совершенно неожиданно армейцы выиграли с разгромным счётом 91:61. Игра была проиграна в первой половине встречи. Не настолько наивна армейская команда, чтобы растерять образовавшийся отрыв в 30 очков. Играть по счёту им было комфортно, и разрыв в счёте сохранился до финальной сирены.
В Петербурге с клубом «Зенит-фарм» ижевская команда сыграла и расчётливее, и по-спортивному злее. Выиграли со счётом 87:66. В обоих выездных матчах наиболее результативно сыграл Евгений Минченко (и в наборе очков, и в подборе мяча под щитом).
Эмоционально яркой получилась игра в Ижевске с владивостокским «Спартаком-Приморьем». Гости достаточно долго вели в счёте, а перед последней 10-минуткой счёт сравнялся 57:57. Напряжение не спадало до последних секунд, кроме красивых бросков последовали и невынужденные ошибки с обеих сторон.
Ижевская команда оказалась крепче и выдержанней, итог – 77:73 в пользу «Купола-Родников». Алексей Карпеко набрал 22 очка. По 13 очков принесли команде Иван Русецкий, Игорь Самсонов и Антон Бревнов. «Купол-Родники» проявили себя единым организмом, и главный тренер Милош Павичевич вдоль скамейки запасных сделал прыжков ничуть не меньше, чем баскетболисты вблизи щитов. Пожалуй, это была одна из самых боевых игр сезона в Ижевске.
Игру с «Университетом-Югрой» (Сургут) в полной мере можно назвать упорной. В первой 10-минутке ижевчане позволили гостям выйти вперёд на 12 очков. Это получилось из-за того, что ижевчане провели серию неудачных дальних бросков. А затем отрыв в 7-10 очков стал, как заколдованный. Отлично проявил себя капитан гостей Никола Лепоевич. Пожалуй, за весь матч он допустил только одну видимую помарку, когда упал на спину перед затормозившим ижевским игроком. Судьи усмотрели симуляцию и наказали Лепоевича фолом и штрафным броском. Лепоевич за игру набрал 22 очка.
Среди ижевчан лучшими бомбардирами стали Иван Русецкий и Игорь Самсонов, набравшие по 21 очку. Счёт 103:90 в пользу сургутян говорит о том, что не удалось построить надёжную защиту. Игра на выезде с клубом «Химки-Подмосковье» 14 апреля завершилась со счётом 105:94. Обе команды, что называется, искали счастья в атаке. Евгений Минченко набрал 35 очков, а Иван Русецкий – 24 очка. Набравший 17 очков Игорь Самсонов сразу после матча в Химках пригласил ижевчан на заключительную игру сезона в Ижевске. По его мнению, наши баскетболисты сумеют показать, что были достойны более высокого места в суперлиге России.
Решение об утешительном турнире было принято в ходе сезона, но оно оказалось оправданным, а не скоропалительным. Игровая практика пригодилась всем командам, а тренеры не позволяли своим подопечным отбывать номер на площадке. Ижевские баскетболисты подарили зрителям яркие эмоции.
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