Барак – не дом. Жильцы – не люди? Кто поможет сотням семей, вынужденных жить в полуразрушенных бараках.

В Ижевске строят детский сад и спортивный комплекс Депутат Госдумы Игорь Сапко проконтролировал ход строительства. В Устиновском районе Ижевска скоро о...

В Алнашском районе завершили капитальный ремонт еще трех домов. В этом году в Удмуртии в краткосрочный план капремонта попали 382 многоэтажки. Региональный оператор...

Новогодние чудеса начинаются. Главный Дед Мороз страны исполнил заветные желания ижевчан. В Ижевск приехал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Два дня, 29 и 30 ноября, он приходит в ...