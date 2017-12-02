Барак – не дом. Жильцы – не люди? Кто поможет сотням семей, вынужденных жить в полуразрушенных бараках.

В очередь за жильем
Возмущение людей понять можно: протекающие крыши, гнилые полы и удобства на улице - не самые лучшие условия для проживания. Можно понять и чиновников, которые утверждают, что расселить всех сразу не получится, ведь бюджет все-таки не резиновый. Так или иначе, рассуждения последних о нехватке денег кажутся зыбкими, когда речь заходит о семьях, оказавшихся в особой ситуации.
Ижевчане Алексей и Светлана Докучаевы воспитывают ребенка-инвалида и живут в бараке. Обращаться к Путину семья не собирается, пытается решить жилищные вопросы своими силами: супруги советуются с юристами, пишут в различные инстанции с просьбой помочь в решении проблемы. Получается с переменным успехом.
16 ноября Светлана Константиновна пришла на консультацию к адвокату, который вел прием во время акции «День бесплатной юридической помощи», организованной накануне Дня правовой защиты детей. Тогда и рассказала Светлана Докучаева корреспонденту «Удмуртской правды» о том, как живет ее семья, что они делают для того, чтобы улучшить жилищные условия.
‒ На улице Карла Маркса живем с 2001 года, с прошлого - стоим в очереди на улучшение жилищных условий, - сообщила она. - Правда, теми темпами, какими продвигается очередь, получим жилье, скорее всего, нескоро. Перед нами больше 700 семей. В 2017 году после того, как Докучаевы обратились к прокурору, их дом признали аварийным. Только вот, судя по распоряжению администрации Первомайского района Ижевска, барак расселят «ориентировочно до 2030 года». К адвокату Светлана Докучаева обратилась как раз для того, чтобы узнать, можно ли как-нибудь приблизить дату расселения.
Некоторые из жильцов бараков на Карла Маркса, 16в, решили переехать в маневренный фонд. Следовать их примеру Докучаевы пока не спешат. Мало ли какие там условия? Может, еще хуже, чем в нынешнем жилье? Семья считает, что старые общежития и коммуналки, которые как раз и входят в структуру маневренного фонда, не самое лучшее место для проживания ребенка-инвалида.
Встреча с прошлым веком
Дом на ул. Карла Маркса, 16в, впрочем, как и все соседние бараки, представляет собой унылое зрелище. Двор с полусгнившими, проросшими мхом и лишайником сарайками и серый убогий двухэтажный домишко с окнами, заколоченными фанерными досками, напрочь отбивают все мысли о том, что мы находимся буквально в центре города. Кажется, что трамвай, идущий в сторону Южной автостанции, будто машина времени, перенес в прошлое, в послевоенные 50-е, когда в качестве временного жилья и строились эти самые бараки.
Докучаевы живут в первом подъезде. На пороге встречает глава семейства. Алексей Владимирович - таксист, только что вернулся со смены.
На второй этаж, где находится квартира Докучаевых, ведет невероятно крутая лестница. За хозяином поспеваю еле-еле: все-таки очень крутая лестница!
‒ Анюта (дочь Докучаевых. - Прим. ред.) без нашей помощи по ней передвигаться не может, - говорит Алексей Владимирович. - Когда была маленькой, носили ее на руках. Сейчас ей 15, на руки, естественно, уже не возьмешь.
В тесноте, да не в обиде?
Квартира Докучаевых, как и все бараки, без удобств: туалет на улице, воду носят из колонки. На 23 с лишним квадратах живут вчетвером, кроме Ани, в семье воспитывается первоклашка Егор.
Из сеней сразу попадаем на кухню, вернее, в прихожую, которая служит Докучаевым и кухней, и раздевалкой, здесь же находится печь и умывальник.
‒ Печку пока не топим, тепло, - объясняет Алексей Владимирович. - А зимой без нее никак. В сильные морозы еще обогреватель включаем. В общем, утепляются Докучаевы, как могут. Нынче пол отремонтировали и печь. Правда, из окон, как ни латай щели и дыры, все равно дует. Да и нечему удивляться, дому ведь без малого 60 лет. Ванной в бараке, конечно же, нет. Моются в бане, под которую Алексей Владимирович приспособил сарай, тот самый, что служил когда-то дровяником.
Жизнь с ограничениями
У Ани только что закончились уроки. ‒ Сегодня математика была и русский.
Девочка учится прилежно. Но больше всего любит рукодельничать. ‒ Вот эту картину я сама сделала, - Ане не терпится показать панно из шерсти с красочными цветами.
Девочка поделилась самым сокровенным желанием - иметь свою, пусть и крохотную, комнатку, где можно было бы заниматься любимым делом. А пока и учиться, и есть, и спасть девочка вынуждена в тесной комнатке на четверых. И справлять нужду (прошу прощения за подробности) ей приходится здесь же. Переносной туалет стоит в углу, возле кровати. Каждый раз выходить на улицу и спускаться по крутой лестнице девочке, у которой плохо двигаются ноги, тяжело.
Передвигаться по квартире Ане помогают родители. Коляску, которую выделил отдел соцзащиты, убрали в кладовку - в тесной комнате ей просто не хватает места.
‒ Когда папы с мамой нет дома, до стола или туалета, например, я добираюсь на четвереньках, - Аня смущенно потирает коленки с подсохшими ссадинами.
Перед моим уходом девочка еще раз, как будто невзначай произнеся заветные мысли вслух, спросила: ‒ Наверное, здорово жить в красивом доме, где у каждого ребенка есть своя комната?
Кто виноват и что делать?
По правде сказать, в истории Докучаевых вопросов больше, чем ответов. И как бы ни хотелось войти в их положение, то и дело спрашиваешь себя, почему семья купила жилье в бараке? Почему раньше не попыталась встать в очередь на улучшение жилищных условий, а с просьбой признать дом аварийным обратилась лишь в этом году? Почему допустила ситуацию, когда ребенок-инвалид так долго вынужден жить в плохих условиях?
Но как бы то ни было, какими бы не были мотивы и доводы родителей, мы имеем то, что имеем: молодая семья с двумя детьми, один из которых инвалид, вынуждена ютиться в барачной квартире площадью 23 квадрата. Да, они стоят в очереди на улучшение жилищных условий, их дом признали аварийным, и это гарант того, что они получат нормальное жилье. Вопрос, когда? Через пять лет, десять? Все то время, пока решается вопрос с жильем, их детей будет окружать серый, убогий быт. И к великому несчастью, пример Докучаевых типичен. Подобных семей сотни и тысячи. Неважно, почему они оказались в бараках. Важно другое - что будет с ними дальше? Планирует ли государство решать их проблемы и как? Если планирует, то, может быть, преференции и защиту в первую очередь должны получить дети, инвалиды и старики, то есть так называемые «социально уязвимые люди»?
Есть мнение
Вопросами переселения из ветхого и аварийного жилья вплотную занимаются представители Народного фронта. Они признают, что ситуация с бараками и расселением из них людей по-прежнему остается сложной.
К активистам ОНФ мы обратились за комментарием по ситуации с домом на ул. Карла Маркса, 16в. Евгений Сомов считает, что Докучаевым не стоит отказываться от маневренного фонда, нужно посмотреть, что им предложат власти. В случае необходимости активисты могут сопровождать их при осмотре вариантов жилья.
‒ Квартира, которую предложит город в качестве временного места проживания, должна соответствовать требованиям СанПина, - говорит Евгений. - Так как в семье воспитывается ребенок-инвалид, жилье должно располагаться на первом этаже иметь доступную среду.
‒ В данном случае нужно руководствоваться интересами детей, их безопасностью и комфортными условиями для проживания, - говорит в продолжение Сомов. - Считаю, что лучше жить в квартире, пусть и маневренного фонда, но с удобствами внутри, чем в ветхом бараке. Член штаба ОНФ Андрей Цаплин коллегу поддерживает, и при этом не исключает возможности помочь семье в составлении обращения в адрес администрации Ижевска. ‒ Сейчас нужно понять, как город планирует решать вопрос с расселением бараков на улице Карла Маркса. Есть ли программа конкретно по дому № 16в, в каком году будут расселять его жильцов. Формулировка «к 2030 году» не дает четкого понимания ситуации, нужны конкретные даты. Кроме того, важно понимать, намерена ли власть вводить индивидуальный подход при расселении жильцов аварийных домов, то есть будут ли пользоваться первоочередным правом переезда незащищенные категории населения.
В тему
Кстати, в июле 2017 года Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил перед муниципальными образованиями республики задачу - создать собственные программы расселения из ветхого жилья:
‒ Вне зависимости от того, будет ли финансирование из федерального бюджета, у нас будет своя региональная программа переселения из ветхого жилья. Такая программа должна быть у каждого муниципального образования. Современная Удмуртия - это регион без бараков. Мы будем к этому стремиться, мы будем это делать, и делаем это. Причем эта программа должна быть гибкая, предусматривать различные модели переселения граждан.
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