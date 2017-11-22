Жители поселка готовы вкладываться в благоустройство дворов и общественных пространств
В Балезино активные жители многоквартирных домов тоже включились в программу обустройства придомовых территорий и зон отдыха.
Активный район
– Нынче в программу вошли тринадцать многоквартирных домов поселка Балезино, - рассказывает заместитель главы администрации по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Владыкин. - Управляющие компании были активно задействованы в продвижении проекта: поддерживали и защищали инициативы жителей. И нужно отметить, что наш район на фоне других выглядит активным участником софинансирования, что очень важно, так как проводить аукционы можно только после того, как средства собраны в полном объеме. В нашем поселке конкурс выиграло Чепецкое управление Удмуртавтодора. Работы в общей сложности выполнены на три с лишним миллиона рублей.
Главный критерий – финансовый
По словам Сергея Владыкина, в последующие годы планируется благоустроить не только придомовые территории, но и общественные места, то есть территории, активно посещаемые населением: парки, скверы, детские площадки.
– Благоустройство придомовых территорий предусматривает как обязательные работы, в числе которых асфальтирование дворов, освещение площадок перед подъездами, установка малых архитектурных форм, так и оборудование парковок, стоянок и других мест, - продолжает Сергей Леонидович. - На 2018-2022 годы поступило уже двадцать шесть заявок от населения. Среди критериев отбора основным является финансовый: чем больше денег жители готовы вложить в благоустройство своего двора, тем больше баллов наберут. Будет учитываться также изношенность дворовых покрытий, дата последнего капитального ремонта. Вероятность попадания в список первоочередников на благоустройство зависит от активности самих жильцов.
В будущем в рамках данной программы планируется преобразить центральную часть поселка Балезино: по улице Советской от привокзальной площади до берега Чепцы проложить тротуары, переместить некоторые инженерно-архитектурные конструкции и т.д.
Милитина ПЕРМЯКОВА
Фото: Андрей МИРОНОВ
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.