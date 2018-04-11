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Балезинский район электрических сетей Удмуртэнерго признан лучшим в работе по снижению потерь в 2017 году

5 апреля
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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» определили структурное подразделение, показавшие наилучшие результаты в части снижения потерь электроэнергии в сетях по итогам 2017 года. Лидером по этому показателю стал Балезинский район электрических сетей производственного отделения «Глазовские электрические сети».

%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82 7824 Балезинский район электрических сетей Удмуртэнерго признан лучшим в работе по снижению потерь в 2017 году

В течение года работу РЭСов филиала в части снижению потерь оценивали по нескольким показателям. В первую очередь учитывалось выполнение стимулирующего плана по уровню потерь, динамика уровня потерь электроэнергии к прошлому году, фактический уровень потерь электроэнергии.

Для достижения минимально возможного уровня потерь в сетях специалисты филиала ведут системную работу по установке современного оборудования, применяют передовые технологии, внедряют инновационные решения при модернизации электросетевого комплекса, увеличивают пропускную способность линий электропередачи, выявляют факты бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии, оптимизируют системы расчетного и технического учета электроэнергии.

Программой снижения потерь предусмотрены также и технические мероприятия, в том числе, замена перегруженных и недогруженных трансформаторов, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод, замена масляных выключателей на элегазовые и вакуумные. Кроме того, для экономии энергетических ресурсов на энергообъектах Удмуртэнерго выполняются мероприятия по отключению трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами, трансформаторов с сезонной нагрузкой и выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ.

В течение 2017 года проведена большая работа по модернизации систем учета электроэнергии. На шинах 6-10 кВ подстанций с питающим напряжением 35-110 кВ было установлено 1670 узлов учета электроэнергии.

В рамках инвестиционной программы 2018 года планируется автоматизация учёта электрической энергии на всех подстанциях 35-110 кВ. Установка современного оборудования поможет оптимизировать операционные расходы и снизить трудовые затраты на снятие показаний приборов учёта электрической энергии.

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