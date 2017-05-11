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В День Победы в селе Шадрино Сарапульского района открылся отреставрированный памятник участникам Вел...

Кому угодно, но только не простому охотнику, считают в Якшур-Бодьинском охотобществе ...