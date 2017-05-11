Для улучшения электроснабжения
Многие вопросы, казавшиеся тупиковыми, удалось решить уже на встречах с населением. Например, на совещании под председательством заместителя и.о. министра энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов УР Юрия Бродько, где присутствовали представители Удмуртэнерго, Зуевской дистанции РЖД, электросетей Удмуртии и других заинтересованных ведомств, были предложены варианты улучшения электроснабжения поселка Балезино.
– В этом году запланировано проложить кабельную ветку от трансформаторной подстанции станции Балезино, - отмечает заместитель главы администрации района Сергей Владыкин. – Необходимо восстановить кабель под железной дорогой, который уже долгое время не функционирует. После этого можно будет ожидать, что ситуация с электроснабжением поселка улучшится в разы. Также нынче намерены подключить трансформаторную подстанцию в районе очистных сооружений (в микрорайоне льнозавода) и «запитать» хотя бы микрорайон лесобазы. Таким образом, появится несколько источников электропитания.
На совещании же были изучены и возможности модернизации уличного освещения, определены первоочередные мероприятия.
Начнут с очистки русла реки
Остаются крупные вопросы с водоснабжением поселка Балезино, деревень Кожило, Кестым, Такапи. Здесь без помощи республиканских и федеральных властей никак не обойтись. По словам специалиста министерства природных ресурсов и окружающей среды Сергея Пермякова, пока основной упор все-таки решили сделать на расчистку русла реки Чепца. Будет также проведена модернизация станции первого подъема воды.
В срочном порядке необходимо решить вопрос передачи водопроводных сетей в концессию. Этот вопрос продвигается с трудом. В районе ни одна организация не желает работать в сфере водоснабжения.
Специалисты минприроды совместно с руководством района проработали и вопросы по муниципальным скважинам. На их паспортизацию и регистрацию из республиканского бюджета в 2018 году будет выделено более 800 тысяч рублей, предусмотрено софинансирование из районного бюджета.
Что намечено по очистным?
Будут продолжены работы на очистных сооружениях. В планах на этот год – завершение блоков по механической и биологической очистке, выполнение пуско-наладочных работ подстанции и блока третичной очистки. Для завершения этого этапа необходимо еще порядка пятидесяти миллионов рублей.
– На этот год предусмотрено выделение 24 миллионов рублей, если мы еще в последующие годы получим дополнительно 50 миллионов, то очистные в районе льнозавода сможем уже запустить, - резюмирует Сергей Владыкин.
Ветхого жилья меньше не стало
Все дни работы «правительственного десанта» балезинцы приходили на прием к заместителю министра строительства, архитектуры и жилищной политики Анатолию Кловзнику по поводу переселения граждан из ветхого жилья. Дело в том, что в действующую федеральную программу пока попали лишь граждане, вставшие на учет до 2012 года, а домов, непригодных для проживания, в целом по стране, в том числе и в нашем поселке, еще много.
Анатолий Владимирович разъяснил обратившимся, что действие программы нынче завершается, но, скорее всего, будет принята новая подобная программа. Сейчас этот вопрос рассматривается на федеральном уровне.
Были обращения по качеству вводимого жилья, по дому на «лесобазе», который посетил во время визита Александр Бречалов. Обсудили варианты ускорения ремонтных работ в доме на улице Школьной. К сожалению, за собственниками числится огромный долг по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе задолжал и местный бюджет. Во время работы правительственных специалистов вопрос с долгами из местного бюджета урегулирован, а вот с собственниками квартир придется ещё поработать.
Не остались в стороне и вопросы строительства и технического перевооружения котельных. В частности, в этом году запланировано перевооружение котельных в деревнях Кестым и Кожило.
Социальная сфера
О том, насколько остро стоит в районе вопрос с медобслуживанием, свидетельствовала очередь «ходоков» к заместителю министра здравоохранения Людмиле Гузнищевой.
Главы поселений собирались у нее, чтобы обсудить вопрос штатных единиц в сельских фельдшерско-акушерских пунктах. В связи с оптимизацией в ФАПах оставили по одному медработнику, нагрузка колоссальная.
Также решался вопрос по открытию ФАПов в двух микрорайонах поселка Балезино – на лесобазе и в микрорайоне стройки. Там когда-то функционировали медучреждения, но опять-таки в связи с пресловутой оптимизацией были закрыты. Теперь весь поселок обслуживается в районной больнице. Пришли к единому мнению, что в микрорайоне лесобазы будет построен модульный фельдшерско-акушерский пункт, а в микрорайоне стройки, скорее всего, откроют офис врача общей практики. Все возможности будут рассмотрены. А пока для жителей лесобазы в ближайшее время будет решен вопрос транспортной доступности, и чтобы автобус останавливался именно у районной больницы.
Плодотворно поработала в районе заместитель министра образования и науки Ирина Клименко. Она побывала в ряде школ, встречалась с педагогическими коллективами, вела прием граждан по личным вопросам. Ирина Алексеевна сказала, что особо сложных, годами не решаемых вопросов она не услышала, и отметила:
– Многие проблемы решаются в текущем режиме, в ходе подготовки образовательных учреждений к учебному году.
Специалисты минспорта посетили все спортивные сооружения, вели прием населения. Озвученные проблемы по поводу экипировки спортсменов, отсутствия в ряде спортивных учреждений хороших раздевалок все равно придется решать районным властям.
Не сидел сложа руки и заместитель министра национальной политики УР Павел Орлов. За время пребывания в районе он встретился с представителями азербайджанской диаспоры, встретился с членами районного отделения «Удмурт кенеш», делегацией из села Сергино, побывал в Юнде, Кестыме.
Сам не плошай
В ближайшее время все болевые точки района детально изучат в министерствах и ведомствах, а затем будут расставлены приоритеты, какие проблемы можно решить уже в этом году, а какие – перенести на более поздние сроки. Будем надеяться, что республиканская власть услышала балезинцев, и вопросы, которые не решались годами, начнут продвигаться.
Но не стоит надеяться только на власть. Каждому жителю надо пересмотреть свое отношение к малой родине, сделать все возможное, чтобы жилось более комфортно. Хотя бы принять активное участие в ликвидации несанкционированных свалок, навести порядок около своего дома, на своей улице, восстановить родники, бережно относиться к природе. Не забывать исполнять обязанности по оплате налогов и жилищно-коммунальных услуг.
Составлена «карта бездорожья»
Представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР Андрей Емельянов выезжал на все проблемные участки дорог. Стоит отметить, «карта бездорожья» в Балезинском районе существовала и раньше. Миндортранс внес в нее небольшие коррективы.
Нынче крупных дорожных работ в районе не запланировано, намечены лишь ремонты в рамках текущего содержания автодорог. Отрегулирован вопрос по открытию автобусного маршрута до районной больницы. Принято решение отремонтировать улицу Азина и оборудовать стоянку автотранспорта у больницы.
И.о. главы Балезинского района Василий Некрасов:
– Представители региональной власти провели прием населения, обозначили наиболее горячие проблемы нашего района и наметили пути их решения. Поставлена задача – изучить, в каких федеральных программах может участвовать наш район, чтобы привлечь средства из федерального бюджета. Больше всего проблем накопилось в здравоохранении, теплоэнергетике, дорожной отрасли, есть вопросы по водоснабжению и водоотведению, ликвидации несанкционированных свалок.
Аэлита КНЯЗЕВА
Фото: Андрей МИРОНОВ
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