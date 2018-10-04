Приём заявок на пост главы Ижевска завершился **В среду, 3 октября, завершился приём документов для участия в конкурсе по подбору кандидатур на пос...

Депутаты Госдумы РФ от Удмуртии ответили на вопросы журналистов **Сегодня прошла пресс-конференция, на которой обсуждались актуальные вопросы работы Государственно...

В Ижевске состоялось заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти приволжских регионов **Сегодня в столице Удмуртии состоялось заседание Ассоциации законодательных (представительных) орган...