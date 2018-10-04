Гости Удмуртии познакомились с работой Главного бюро медико—социальной экспертизы по Удмуртской Республике и побывали в недавно открытом Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Директор учреждения Лариса Руденко рассказала, что центр принимает детей от 6 месяцев до 18 лет. Современное здание рассчитано на одновременное посещение 155 человек ежедневно, стационарное отделение — на 100 мест, из которых 80 детских, а ещё 20 отведено для сопровождающих.
В течение года услуги центра будут получать около 1600 детей. Это обеспечит полный охват нуждающихся в реабилитации маленьких пациентов с детским церебральным параличом, заболеваниями опорно—двигательного аппарата, нервной системы, аутизмом, патологиями речи, задержками интеллектуального развития разной степени, генетическими синдромами. Дети могут пройти здесь комплексную социально—медицинскую и психолого—педагогическую реабилитацию.
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов отметил, что как ни было трудно, центр всё—таки построен и открыт. Все строители работали с душой, чтобы детям, врачам, педагогам было здесь хорошо, комфортно,чтобы был результат.
От имени парламентариев Алексей Прасолов и координатор ассоциации Валерий Лидин подарили учреждению сертификат на комплект мультимедийного оборудования и переносной аудиоцентр, а ребята устроили для гостей красочный концерт.
В память о визите в Республиканский реабилитационный центр члены ассоциации посадили перед зданием рябиновую аллею. Она получила символическое название «Аллея законодателей» и впоследствии станет украшением территории.
Система помощи выстроена
На заседании ассоциации о работе по реабилитации и абилитации инвалидов, которая ведётся в Удмуртии, рассказал Председатель Госсовета УР Алексей Прасолов.
Алексей Михайлович отметил, что в республике проводится системная целенаправленная работа по интеграции инвалидов в общество, формированию условий доступности объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями в образовании, культуре, на транспорте, в спорте, уделяется внимание вопросам занятости инвалидов.
Комплексно решаются вопросы формирования безбарьерной среды, предусматривающей обеспечение в Удмуртской Республике доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Успешно реализован проект государственно—частного партнёрства по строительству реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Реабилитационными услугами, оказываемыми на современном роботизированном оборудовании с применением уникальных медицинских технологий, будут обеспечены все нуждающиеся в реабилитации дети—инвалиды.
Вместе с тем, как отметил Алексей Прасолов, для Удмуртской Республики и других регионов Приволжского федерального округа препятствием для формирования эффективной системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов является отсутствие единого понятийного аппарата, единых методик оказания помощи и единой системы оценки результативности и эффективности реабилитационных, абилитационных услуг.
— Так, в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» не регламентированы такие понятия, как «комплексная реабилитация и абилитация инвалидов», «реабилитационная организация», «ранняя помощь», — отметил Алексей Прасолов. — Это затрудняет ведомственное взаимодействие и приводит к несогласованности ведомственных нормативных правовых актов. Кроме того, осложняет реализацию реабилитационных мероприятий заявительный принцип их получения (по желанию инвалида или его законного представителя). И если за медицинской реабилитацией и техническими средствами реабилитации обращаются практически все инвалиды, то за социальной реабилитацией и трудоустройством – менее половины. На сегодня в Удмуртии лишь 20 процентов индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов реализуются полностью. Этот показатель и в целом по России остаётся не высоким.
— Я должен отметить, что в Удмуртской Республике выстроена слаженная, продуманная система оказания помощи и взрослым, и детям с ограниченными возможностями, которые нуждаются в этой помощи, — поделился своими впечатлениями Валерий Лидин. — Эта система является образцом для многих субъектов Российской Федерации.
Все замечания и предложения, высказанные в основном докладе, выступлениях в прениях и во время посещения реабилитационных учреждений Ижевска, нашли своё отражение в решении ассоциации.
Дела межбюджетные.
Законодатели за сбалансированность полномочий и финансов
Вторым важным вопросом, который рассмотрели на своём заседании члены ассоциации, было совершенствование межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях.
С основным докладом по этому вопросу выступил координатор ассоциации, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. Он подчеркнул, что межбюджетные отношения — это тема, которая волнует все без исключения субъекты Российской Федерации, независимо от их финансового положения и обеспеченности. В свете новых задач, поставленных перед регионами Президентом России в мае 2018 года, эти вопросы приобретают особую значимость.
До сих пор не удалось, по мнению Валерия Кузьмича, достичь сбалансированности распределения компетенций между федеральным, региональным и муниципальным уровнями. Много решений, которые влияют непосредственно на бюджеты субъектов, принимается на уровне федеральных министерств и ведомств. Местным бюджетам не производились не только компенсации возросших расходов на их решение, но и расчёт «стоимости» исполнения новых обязательств.
Выступая с содокладом, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов высказал ряд предложений по совершенствованию межбюджетных процессов на уровне «регион – органы местного самоуправления».
В решении, принятом по этому вопросу членами ассоциации, органам государственной власти субъектов и муниципальным образованиям регионов ПФО рекомендовано взвешенно подходить к принимаемым и действующим расходным обязательствам, учитывать все риски, сосредоточившись на приоритетах, обозначенных Президентом Российской Федерации, а также продолжить работу над повышением качества исполнительской и финансовой дисциплины. Следует также контролировать расходование средств межбюджетных трансфертов.
Новые города—побратимы
На заседании состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между городами Сарапул и Елабуга. Перед этим Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов и спикер Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин поставили свои подписи под Меморандумом о намерениях по содействию установлению побратимских отношений между городами регионов.
Соглашение, которое подписали глава Сарапула Александр Ессен и мэр Елабуги Геннадий Емельянов, устанавливает побратимские отношения между муниципальными образованиями, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве в социальной, культурной, спортивной, экономической и иных сферах. В частности, документ предусматривает обмен опытом по вопросам создания условий для оказания медицинской помощи населению, развития детского дошкольного образования.
— Я думаю, что города от этого выиграют вдвойне, у нас у каждого есть свои планы, и сегодня можно объединить усилия во многих направлениях. В частности, нас интересует сфера туризма и экономические связи. Наши города исторически были всегда близки, у них было много связей между купцами, между населением, и я думаю, что это может быть вторым витком в истории, — прокомментировал событие глава Сарапула Александр Ессен.
Геннадий Емельянов, мэр города Елабуги, добавил, что соглашение, помимо культурно—туристической составляющей, направлено на развитие экономики обоих городов. Это в том числе касается развития промышленного производства и кооперации, обмена товарами и услугами.
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