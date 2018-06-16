Любительские мини-футбольные команды в этих деревнях существуют уже 17 лет. В футбол играют люди всех возрастов, от мала до велика. Женские сборные пенсионеров тренируются и соревнуются регулярно, но чаще зимой и осенью, не в разгар сельской страды. «Но и летом можно отставить в сторону дела и выйти на футбольное поле, если в футбол играет весь мир», - считает председатель местного Совета ветеранов, по совместительству капитан команды бабушек Петропавлово Юлия Маркова.
Игра состоялась на поле в Кизвари, но домашний матч оказался в пользу Петропавлово. Решающий гол забила в серии пенальти Галина Саберзянова, которая раньше, кстати, была председателем колхоза, а сегодня является активной болельщицей. «Конечно, радует сегодняшняя наша победа, но больше – победа нашей большой футбольной сборной. Пусть ребята знают, что даже в деревнях, в глубинке все болеют за Россию, радуются её успехам! Желаем нашей сборной только побед!», - сказала после матча Галина Саберзянова.
Капитан сборной бабушек Кизвари Ева Чайникова подчеркнула, что в дружеских матчах нет победителей и проигравших, здесь главное – дружба!
И по-другому не может быть в починке Кизварь, уникальной старинной деревне, в прошлом году отметившей 185-летие, где тесно увязаны друг с другом традиции трёх народов – русского, татарского и удмуртского.
Председатель СПК колхоз «Авангард» Увинского района, уроженец деревни Кизварь Фарит Халитов рассказывает про свою малую родину так: «В деревне изначально жили русские и удмурты. Но в послевоенное время из 18 семей в деревне 17 были уже татарскими, часто многодетными. Их пригласил на постоянное место жительства руководитель колхоза, куда входила деревня Кизварь, чтобы летом строить, а зимой катать валенки. Мои родители, к примеру, переселились сюда из Кукморского района, из деревни Копки, в 1960 году. Так вот, когда мы пошли в первый класс, все мои одноклассники одинаково свободно говорили на татарском и удмуртском языках, а за месяц выучили русский. И сейчас у нас все татары говорят по-удмуртски. Также в деревне мы уже дважды принимали районный Сабантуй!»
Именно при поддержке колхоза «Авангард» в Увинском районе развивается массовая футбольная культура. «В сохранении традиций, в воспитании молодёжи нет мелочей. Футбол – это то хорошее, чего в нашей жизни должно быть больше, чтобы не осталось места для плохого! Это здоровье, это новые возможности для ребят, их шанс построить свою жизнь правильно, не только избежать вредных привычек, но и научиться играть в команде, быть выносливым в достижении цели – именно этому учить нас спорт», - говорит Фарит Халитов. Он добавляет, что надеется: для нынешних местных юниоров самые тёплые воспоминания о деревне, будь то Кизварь или Петропавлово, будут связаны с футболом; многие вспомнят о том, как они играли в футбол с бабушками – во время чемпионата Мира в России в 2018 году.
А Глава МО «Петропавловское» Татьяна Ермакова отметила, что традиция проведения в Кизвари футбольных дружеских матчей уже сегодня так популярна, что можно выводить её на межрегиональный, если не российский уровень. Завтра, 16 июня, когда на территории Увинского района Удмуртии будет проходить республиканский праздник «Гербер», «Петропавловское» примет делегацию из Татарстана и Башкирии. И пригласит соседей, бабушек из сопредельных регионов, на дружеские матчи, которые, возможно, пройдут в Удмуртии уже в этом году.
PS: Дружеский матч между деревнями Увинского района состоялся в праздник Ураза-Байрам, и по этому случаю все участники получили после матча традиционное угощение.
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