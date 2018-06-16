Фан-зона открыта. Смотрим вместе футбол В преддверии чемпионата мира по футболу, в День России и города Ижевска, в парке им. Кирова состоялос...

Удмуртская велогонка европейского уровня. Гонщики России ценят многодневку «Удмуртской правды» за традиции гостеприимства и признание их успехов С 6 по 9 июня в Ижевске прошла всероссийская многодневная велогонка «Удмуртской правды». В течение че...

Первый на спортивном пьедестале. В рамках акции «Стань первым!» прошли уникальные уроки и состязания Спортивные игры и мастер–классы стали заметной частью благотворительной акции «Стань первым!», котору...