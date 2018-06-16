Главная » Спорт » Бабушки из Увинского района Удмуртии поприветствовали начало ЧМ-2018 дружеским матчем

Бабушки из Увинского района Удмуртии поприветствовали начало ЧМ-2018 дружеским матчем

16 июня
0

15 июня сборные команды бабушек из двух деревень Увинского района, вдохновлённые победой сборной России в первой игре Чемпионата мира по футболу, организовали матч на деревенском мини-футбольном поле. Сборная деревни Петропавлово сразилась со сборной починка Кизварь.

E38a2d9507c920408675eeadf07d63ed Бабушки из Увинского района Удмуртии поприветствовали начало ЧМ-2018 дружеским матчем

Любительские мини-футбольные команды в этих деревнях существуют уже 17 лет. В футбол играют люди всех возрастов, от мала до велика. Женские сборные пенсионеров тренируются и соревнуются регулярно, но чаще зимой и осенью, не в разгар сельской страды. «Но и летом можно отставить в сторону дела и выйти на футбольное поле, если в футбол играет весь мир», - считает председатель местного Совета ветеранов, по совместительству капитан команды бабушек Петропавлово Юлия Маркова.

Игра состоялась на поле в Кизвари, но домашний матч оказался в пользу Петропавлово. Решающий гол забила в серии пенальти Галина Саберзянова, которая раньше, кстати, была председателем колхоза, а сегодня является активной болельщицей. «Конечно, радует сегодняшняя наша победа, но больше – победа нашей большой футбольной сборной. Пусть ребята знают, что даже в деревнях, в глубинке все болеют за Россию, радуются её успехам! Желаем нашей сборной только побед!», - сказала после матча Галина Саберзянова.

Капитан сборной бабушек Кизвари Ева Чайникова подчеркнула, что в дружеских матчах нет победителей и проигравших, здесь главное – дружба!

И по-другому не может быть в починке Кизварь, уникальной старинной деревне, в прошлом году отметившей 185-летие, где тесно увязаны друг с другом традиции трёх народов – русского, татарского и удмуртского.

Председатель СПК колхоз «Авангард» Увинского района, уроженец деревни Кизварь Фарит Халитов рассказывает про свою малую родину так: «В деревне изначально жили русские и удмурты. Но в послевоенное время из 18 семей в деревне 17 были уже татарскими, часто многодетными. Их пригласил на постоянное место жительства руководитель колхоза, куда входила деревня Кизварь, чтобы летом строить, а зимой катать валенки. Мои родители, к примеру, переселились сюда из Кукморского района, из деревни Копки, в 1960 году. Так вот, когда мы пошли в первый класс, все мои одноклассники одинаково свободно говорили на татарском и удмуртском языках, а за месяц выучили русский. И сейчас у нас все татары говорят по-удмуртски. Также в деревне мы уже дважды принимали районный Сабантуй!»

Именно при поддержке колхоза «Авангард» в Увинском районе развивается массовая футбольная культура. «В сохранении традиций, в воспитании молодёжи нет мелочей. Футбол – это то хорошее, чего в нашей жизни должно быть больше, чтобы не осталось места для плохого! Это здоровье, это новые возможности для ребят, их шанс построить свою жизнь правильно, не только избежать вредных привычек, но и научиться играть в команде, быть выносливым в достижении цели – именно этому учить нас спорт», - говорит Фарит Халитов. Он добавляет, что надеется: для нынешних местных юниоров самые тёплые воспоминания о деревне, будь то Кизварь или Петропавлово, будут связаны с футболом; многие вспомнят о том, как они играли в футбол с бабушками – во время чемпионата Мира в России в 2018 году.

А Глава МО «Петропавловское» Татьяна Ермакова отметила, что традиция проведения в Кизвари футбольных дружеских матчей уже сегодня так популярна, что можно выводить её на межрегиональный, если не российский уровень. Завтра, 16 июня, когда на территории Увинского района Удмуртии будет проходить республиканский праздник «Гербер», «Петропавловское» примет делегацию из Татарстана и Башкирии. И пригласит соседей, бабушек из сопредельных регионов, на дружеские матчи, которые, возможно, пройдут в Удмуртии уже в этом году.

PS: Дружеский матч между деревнями Увинского района состоялся в праздник Ураза-Байрам, и по этому случаю все участники получили после матча традиционное угощение.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

Читать также

Фан-зона открыта. Смотрим вместе футбол
16 июня
В преддверии чемпионата мира по футболу, в День России и города Ижевска, в парке им. Кирова состоялос...
Удмуртская велогонка европейского уровня. Гонщики России ценят многодневку «Удмуртской правды» за традиции гостеприимства и признание их успехов
14 июня
С 6 по 9 июня в Ижевске прошла всероссийская многодневная велогонка «Удмуртской правды». В течение че...
Первый на спортивном пьедестале. В рамках акции «Стань первым!» прошли уникальные уроки и состязания
8 июня
Спортивные игры и мастер–классы стали заметной частью благотворительной акции «Стань первым!», котору...
Наталья Антипина: «Новое поколение детей не готово к тренировкам». Первый тренер Алины Загитовой рассказала о потенциале юных фигуристов
8 июня
На прошлой неделе в Ижевске состоялся первый мастер–класс олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По е...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо