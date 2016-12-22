Главная » «Бабушки из Бураново» записали на удмуртском новогоднюю песню

«Бабушки из Бураново» записали на удмуртском новогоднюю песню

16 декабря
0
21 4 «Бабушки из Бураново» записали на удмуртском новогоднюю песню

Новогодний подарок поклонникам готовят «Бабушки из Бураново» - коллектив накануне записал новую песню. Презентация песни состоится в преддверии Нового года. Об этом рассказала «Моей Удмуртии» художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева.

«Несмотря на то, что бабушкам почти всем 80 лет, они за три дня выучили английскую новогоднюю песенку «Jingle bells». — отметила Ольга Туктарева. - Мы перевели, за ночь выучили. Было весело очень записываться. Это очень лёгкая, узнаваемая песня. Я думаю, всё получится, потому что от чистого сердца всё делается у бабушек».

Запись состоялась в студии радио «Моя Удмуртия». Бабушек записал Влад Горжак, продюсер проекта «Эктоника». Увидеть и услышать новую работу «Бабушек из Бураново» можно будет на телеканале и радио «Моя Удмуртия» в новогоднюю ночь.

Фото: myudm.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо