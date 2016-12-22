Новогодний подарок поклонникам готовят «Бабушки из Бураново» - коллектив накануне записал новую песню. Презентация песни состоится в преддверии Нового года. Об этом рассказала «Моей Удмуртии» художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева.
«Несмотря на то, что бабушкам почти всем 80 лет, они за три дня выучили английскую новогоднюю песенку «Jingle bells». — отметила Ольга Туктарева. - Мы перевели, за ночь выучили. Было весело очень записываться. Это очень лёгкая, узнаваемая песня. Я думаю, всё получится, потому что от чистого сердца всё делается у бабушек».
Запись состоялась в студии радио «Моя Удмуртия». Бабушек записал Влад Горжак, продюсер проекта «Эктоника». Увидеть и услышать новую работу «Бабушек из Бураново» можно будет на телеканале и радио «Моя Удмуртия» в новогоднюю ночь.
Фото: myudm.ru
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