«Сухие» фонтаны, яблоневый сквер и европейский газон Ижевчане одобрили концепцию реконструкции Центральной площади и строительства фан-зоны в парке им. Ки...

Гимн книге Все чаще разные регионы страны делают на нее ставку как на бренд. Национальная библиотека Удмуртск...

«Вопрос о добровольном характере преподавания национальных языков нормативно и методологически урегулирован» Сенатор от Башкортостана, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образов...