«АвтоВАЗ» отзывает 106,7 тысячи автомобилей Lada Kalina и Granta в связи с возможным перетиранием топливной трубки тросом сцепления. Информация об этом опубликована на официальном сайте Росстандарта.
«Отзыву подлежат автомобили Lada Kalina и Granta, реализованные с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день. Причиной отзыва является перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач)», - говорится в сообщении.
Владельцам транспортных средств, подпадающих под отзыв, необходимо предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на официальном сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На транспортных средствах Lada Kalina и Lada Granta будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок, либо будет произведена замена трубок на новые. Все ремонтные работы для владельцев авто будут осуществляться бесплатно.
Фото: progorodsamara.ru
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