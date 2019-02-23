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Автопарк Кубы пополнится автомобилями Ижевского автозавода.

18 февраля
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Более 500 автомобилей LADA экспортируют из Удмуртии на Кубу в 2019 году. Как оказалось, это самый известный автомобиль на острове. Об этом сообщил посол Республики Куба в России Херардо Пеньяльвер Порталь, который впервые приехал в Удмуртию с рабочим визитом.

%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb Автопарк Кубы пополнится автомобилями Ижевского автозавода.

АвтоВАЗ продолжит экспорт на кубинский рынок и поставит новую партию автомобилей. В январе 2018 года на дорогах Гаваны появилось 344 автомобиля ижевского автозавода. В этом году их количество увеличится на более чем 500 экземпляров. Они будут использоваться как жителями Кубы, так и местными государственными службами такси, прокатными и туристическими компаниями. Сегодня на острове автопарк оснащён и классическими моделями, и новыми: Largus, Vesta, Granta.

– У нас сложились деловые отношения с АвтоВАЗом. Сейчас очень надёжно работает транспорт, он используется для такси. Я сам попробовал проехаться на автомобиле, когда был в августе в Гаване, и говорил с водителями такси – они очень довольны качеством. Мы будем постепенно внедрять новые модели LADA на Кубе, – рассказал посол.

О возвращении продукции АвтоВАЗа на улицы Острова Свободы спустя 12 лет начали говорить в ноябре 2017 года. Тогда на сайте компании появилось сообщение о том, что Куба – один из приоритетных экспортных рынков среди других латиноамериканских стран.

– Эта страна помнит и уважает бренд LADA, здесь до сих пор можно встретить на дорогах значительное число классических моделей LADA, LADA 4х4, и сегодня мы готовы возобновить своё присутствие с нашими современными автомобилями LADA Vesta и LADA Largus Cross, – отмечается в сообщении.

Кроме автомобилей, по словам посла, почти вся техника и оружие на Кубе советского и российского производства.

– Сегодня мы вместе с Россией работаем вместе в нескольких проектах. Россия – наш стратегический партнёр. Мы сотрудничаем и с регионами, – сказал он.

Шаг навстречу.

Помимо посещения автозавода, Херардо Пеньяльвер Порталь провёл встречу с республиканскими властями, в ходе которой обе стороны обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего укрепления взаимодействия и развития сотрудничества между Удмуртией и Кубой. Акцент был сделан на нефтяной промышленности и сельском хозяйстве.

– Наша задача – показать потенциальные возможности нашего сотрудничества. Первое – автомобильная промышленность, прямые поставки автомобилей. Во—вторых, это экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции, – отметил Ярослав Семёнов, Председатель Правительства Удмуртии.

Также, по оценкам регионального кабинета министров, большие шансы на торгово—экономическое сотрудничество у предприятий, которые занимаются производством беспилотных летательных аппаратов, лакокрасочных материалов, оснащением железнодорожного транспорта путевыми запчастями.

Кроме этого, стороны обсудили и сотрудничество с малым и средним бизнесом. Господин посол предложил Главе Удмуртии Александру Бречалову возглавить делегацию удмуртских предпринимателей и посетить Кубу с деловым визитом. В свою очередь, руководитель региона пригласил посла на Форум оружейников, который пройдёт в республике осенью.

– Есть много возможностей развивать наши отношения в разных областях, поэтому мы вместе составим «дорожную» карту, – подвёл итоги рабочего визита Херардо Пеньяльвер Порталь. – Мы заинтересованы развиваться и в области туризма. Поток туристов из России за последние годы сильно увеличился. В прошлом году их число выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Кубу посетили 137 тысяч россиян.

В рамках программы визита посол Республики Куба в России посетил также музей завода «Ижмаш» и Мемориально—выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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