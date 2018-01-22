Ижевск. Удмуртия. Эксперты прогнозируют рост стоимости на автомобили премиум сегмента на 2,5-8%. По сообщению Autonews.ru, первой о повышении цен сообщила компания BMW, подняв средний ценник на 2,5%. Более высокий рост прогнозирует Cadillac.
Модели американского бренда подорожают на 6-8%. В наступившем году изменится прайс-лист и Mercedes-Benz. По данным издания, автомобили из Штутгарта станут дороже в среднем на 5-7% по всему модельному ряду.
Аналитики предрекают дальнейшее сокращение модельного ряда — импорт автомобилей становится всё менее выгодным. Это связано в том числе и с тем, что министерство финансов России планирует повысить утилизационный сбор. Индексация этого показателя заложена в проект бюджета страны на 2018-2020 годы и составит 15%.
Также вырастет акциз на легковые автомобили с двигателями мощностью свыше 150 л.с. Несмотря на эти факты, официальный дилер «Мерседес-Бенц» в Ижевске гарантирует сохранить комфортные условия приобретения иномарок. В январе ваша выгода может составить 1 749 000 рублей. Нет смысла ехать за автомобилем в крупные города. То, что нужно клиенту, можно приобрести в Ижевске с гарантией специальных условий. Подробности акции на сайте.
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