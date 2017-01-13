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Автомобиль скорой медицинской помощи попал в аварию в Ижевске

12 января
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11.01 %d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd %d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be %d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9 %d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8 Автомобиль скорой медицинской помощи попал в аварию в Ижевске

12 января в 20:37 часов на проезжей части улицы Чугуевского в Ижевске произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и «Хенде-Гетц». В результате ДТП травмы получили четыре человека, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

В числе пострадавших - водитель «скорой» - мужчина 1976 года рождения, два пассажира - женщина 1963 года рождения и мужчина 1954 года рождения, водитель «Хенде-Гетц» - мужчина 1984 года рождения.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, сохраняя тем самым жизнь себе и остальным участникам дорожного движения.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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