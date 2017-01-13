12 января в 20:37 часов на проезжей части улицы Чугуевского в Ижевске произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и «Хенде-Гетц». В результате ДТП травмы получили четыре человека, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
В числе пострадавших - водитель «скорой» - мужчина 1976 года рождения, два пассажира - женщина 1963 года рождения и мужчина 1954 года рождения, водитель «Хенде-Гетц» - мужчина 1984 года рождения.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, сохраняя тем самым жизнь себе и остальным участникам дорожного движения.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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