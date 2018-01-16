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Автогонки. Под рёв моторов

16 января
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На ижевском ипподроме 21 января состоится первый этап чемпионата России по трековым автогонкам.

pas3026 Автогонки. Под рёв моторов

Ради этого российского старта в Ижевск приезжали и 5 января выступили на первом этапе чемпионата Удмуртии несколько гонщиков. Они оценили своеобразие ижевской трассы и приноровились к ней. Эта проба оказалась удачной, если учесть, что Роман Агошков (Тольятти) и Дмитрий Брагин (Казань) заняли соответственно первое и второе места. Ижевский гонщик Александр Мингалеев стал бронзовым призером первого этапа и показал, что ижевские спортсмены не будут статистами и в чемпионате России на своём льду.

Начало соревнований в 11 часов 30 минут. Для зрителей будут разыграны призы от спонсоров, а также призовые прокаты, в качестве пассажиров, по гоночной трассе.

Вопросы по приобретению билетов вы можете задать по ижевскому телефону 56-25-64. Гонки 5 января при морозце и солнце доставили зрителям немало ярких впечатлений и переживаний. Правда, надо иметь в виду, что чем выше уровень соревнований, тем они проходят чище. То есть без опрокидываний автомобилей и прочих происшествий. Гонщики высокого класса умеют удержать автомобиль на трассе при неожиданностях в скоростной борьбе.

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Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

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