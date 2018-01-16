В Завьяловском районе в эти выходные пройдёт гонка на собачьих упряжках «ЯНВАРСКАЯ МЕТЕЛЬ 2018» 13-14 января 2018 года Удмуртская Республиканская Общественная организация «Федерация ездового спорта...

Хоккей. Андрей Мнихович стал лидером С места в карьер возобновились матчи хоккейного чемпионата. 4550 зрителей в Перми помогли «Молоту...

Гандбол. Победа и проигрыш Женская команда «Университет» (Ижевск) встречалась 8 января в Уфе с «Алисой». Ижевские гандболистки о...