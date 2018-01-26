Выставочный матч молодёжной хоккейной лиги состоялся в Глазове 20 января. Сборная «Восток» выиграла у...

Благотворительный забег, посвященный детям, пройдёт в Ижевске 27 января. Вырученные от его проведения...

За право участия в республиканском финале боролись около 150-ти команд со всего региона...