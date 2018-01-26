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Автогонки. По отличному льду

25 января
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Первый этап чемпионата России по трековым автогонкам в Ижевске выиграл Дмитрий Брагин. Этот казанский гонщик «хорошо обкатал» трассу в начале января на чемпионате Удмуртии и уверенно повторил свой успех. Победитель выступал на автомобиле «Лада Калина», как и большинство гонщиков.

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За второе место был объявлен перезаезд. На него вышли Максим Чернев (Екатеринбург) – он первым выбрал стартовую позицию и Айдар Нуриев (Казань). Нуриев с первых метров оторвался на два корпуса автомобиля и не дал уральцу к себе приблизиться. Ижевские знатоки отмечают, что особо острой борьбы 21 января не получилось. Им больше запомнилось, как на трибуне мёрзли от неприятного ветра на морозе, чем переживания за автогонщиков. Но не отнимешь от общей картины, что происходили столкновения и заносы в бруствер. Все они обошлись без тяжёлых последствий. Правда, после того как ижевчанин Кирилл Плехов «сцепились» автомобилями с Алексеем Васильевым (Москва), он досрочно завершил выступления в этот день. Среди запасных был ещё ижевчанин Александр Шувалов. Выйдя на трассу, он очков заработать не сумел, да и у Плехова было всего два очка из 20 возможных. Основную скрипку играли гонщики из Татарстана – их было восемь среди основных участников. А опытные люди говорят, что если на трассе четыре гонщика из Татарстана, то выиграть у них уже невозможно. И всё-таки жаль, что в этих соревнованиях не участвовал Александр Мингалеев – основной претендент на звание чемпиона Удмуртии.

Мастер спорта международного класса Сергей Загумённов (Москва) отстал от призёров на одно очко и занял четвёртое место. Трёхкратный чемпион Европы Тимур Тимерзянов (Казань) занял шестое место, а на пятом завершил соревнования Роман Агошков (Тольятти).

Спортивный комиссар Владимир Гольцов остался доволен тем, что участники выдержали хорошие скорости и не получили травм. Главный судья соревнований Игорь Коновалов (Москва) назвал перед стартом лёд трассы отличным. И после завершения гонок, идя через трассу для участия в лотерее, болельщики могли оценить – насколько лёд уцелел и оставался скользким. Правда, основная масса зрителей так замёрзла, что на лотерею остались чуть более ста человек. Поэтому то и дело после объявления номера выигрыша раздавались возгласы: «Нет такого! Следующий! Опять нет!». Розыгрыш проводили, как говорится, до последнего. Все призы нашли своих владельцев. Спасибо спонсорам, предоставившим призы для участников и зрителей.

Фото: vk.com/pasyan1

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