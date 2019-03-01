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Автогонки. На преодолении виражей

28 февраля
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Второй этап чемпионата Удмуртии вновь проводился с участием сильных спортсменов из-за пределов республики. Лучший результат 23 февраля показал Евгений Аксаков из Подмосковья (в первом этапе он не участвовал).

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Второе место в этот день занял Максим Загумёнов, и этого результата ему хватило, чтобы стать чемпионом Удмуртии 2019 года. Особой конкуренции ему никто из местных гонщиков составить не смог. Бронзовым призёром финального этапа стал Раис Минниханов (Татарстан). Появление на трассе Дмитрия Богоявленского сделало гонки более драматичными. Специалистам технической службы пришлось работать засучив рукава. В первом же заезде на северном вираже с Дмитрием Богоявленским ушли в сугроб автомобили Елены Зориной, Раиса Минниханова и Александра Шувалова, а оставшийся на льду Максим Загумёнов финишировал в одиночестве.

Машины быстро привели в порядок. В шестом заезде на том же вираже столкновение почти повторилось, в этот раз с трассы сошли Минниханов и Кирилл Плехов, а Зорина с Шуваловым в этот момент проскакивают к финишу, и Елена выигрывает заезд.

Эмоциональным был и 10-й заезд, когда все участники оказались в завале. Гонка была остановлена и принято решение, что к повторному старту допускаются только ижевские гонщики Елена Зорина и Альберт Миронов. Зорина в этом перезаезде финишировала первой под одобрительный рёв трибуны.

Кроме чемпионата Удмуртии, состоялись заезды любителей на заднеприводных автомобилях ижевского производства и двух «Жигулях». Победителем в этих заездах стал Григорий Трегубов из Перми. Награждение призёров провёл прославленный ижевский гонщик Владимир Гольцов.

Девятого марта на Ижевском ипподроме состоится финал чемпионата России по автомобильным трековым гонкам.

Виктор Кощеев

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