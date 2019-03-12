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Автогонки. Чемпионат на ипподроме

8 марта
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Дважды этой зимой любителей автоспорта в Ижевске порадовали этапами чемпионата Удмуртской Республики. Соревнования были открытыми, то есть в них принимали участие и гонщики из-за пределов республики. Некоторые не скрывали, что едут в Ижевск опробовать трассу для финальных российских соревнований.

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И вот 9 марта на Ижевском ипподроме – заключительный этап чемпионата России по трековым гонкам. Начало соревнований в 11 часов 30 минут.

Соревнования очень эмоциональные. Рёв моторов, снежная пыль на виражах, высокие скорости – всё это прекрасно ощущается с трибуны. Были времена, когда всё снежное пространство ипподрома и близлежащие крыши гаражей и других зданий были облеплены зрителями. В последние годы больше внимания уделяется безопасности проведения автогонок с одной стороны и рыночности их обеспечения с другой стороны, так что трибуны для зрителей стало достаточно.

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Автор статьи

Александр НИКОЛАЕВ Все материалы этого автора

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