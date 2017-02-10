Сегодня, 10 февраля, в 10:25 часов на 149 км автодороги «Елабуга-Пермь» произошла серьезная авария. Столкнулись автомобили "КамАЗ бензовоз", "Хенде", "Газель", автобус "ПАЗ" и автовоз "МАН".
Из бака бензовоза произошел разлив топлива, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Сообщается, что в результате столкновения пострадали два человека.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается к участникам дорожного движения с просьбой воздержаться от поездок по данному участку дороги.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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