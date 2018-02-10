Торжественное собрание, посвященное Дню работника гражданской авиации России, состоялось в здании аэровокзала аэропорта Ижевска. На празднике собрались работники сферы воздушного транспорта, отличники службы, ветераны авиации - люди, не представляющие своей жизни без неба, самолётов, и всего того, что связано с воздушным транспортом.
Именно в этот день, 9 февраля 1923 года, в нашей стране был создан воздушный флот для перевозки пассажиров, почты и грузов.
В Удмуртской Республике авиационное сообщение обеспечивает акционерное общество «Ижавиа», которое способствуют успешному социально-экономическому развитию региона, повышению его инвестиционной привлекательности. Это один из крупнейших налогоплательщиков в регионе. Здесь трудятся более 800 человек.
Как было отмечено в докладе генерального директора предприятия Александра Городилова, в 2017 году авиакомпанией перевезено почти 400 тысяч человек, что на 30% больше, чем в 2016 году. На 34% увеличился пассажирооборот, растёт и объём грузоперевозок.
География полётов «Ижавиа» включает сегодня 89 аэропортов России и стран ближнего зарубежья, в 45 из которых полёты открыты в 2012-2017 годах. Кроме рейсов из Удмуртской Республики, АО «Ижавиа» выполняет важные социальные, в том числе субсидируемые программы по перевозке пассажиров Кировской, Челябинской, Калининградской, Белгородской и Пензенской областей, Краснодарского края, Республик Татарстан и Башкортостан.
На рынке чартерных перевозок АО «Ижавиа» работает в интересах нефте- и газодобывающих компаний страны в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока («НК «Роснефть» и дочерние предприятия, «Газпром спецгазавтотранс», «Башнефть-Добыча», «Газартстрой», «Газпром трансгаз Ухта»). В 2016 году предприятие определено победителем конкурса на авиаперевозки «НК «Роснефть» на период до 2021 года, с объёмом услуг на сумму 2,5 млрд рублей.
Кроме того, «Ижавиа» выполняет чартерные рейсы для профессиональных спортивных клубов футбольной Премьер-Лиги и Континентальной хоккейной Лиги (ФК Урал, ФК Амкар, ФК Уфа, ФК Зенит).
Значительный сегмент потребителей составляют туроператоры («Национальная Туристическая Компания «Интурист», CoralTravel, туроператоры Удмуртской Республики).
Важной составляющей деятельности АО «Ижавиа» является перевозка грузов в интересах государственных производственных предприятий, в том числе оборонного комплекса.
В активе компании есть и важные социальные проекты (например, 100% скидка на все регулярные рейсы АО «Ижавиа» на неограниченное количество перелетов в течение года для ветеранов Великой Отечественной войны) и «не монетарные» достижения, такие как первое место по пунктуальности в московском международном аэропорту Домодедово в своей категории.
С профессиональным праздником и 95-летним юбилеем гражданской авиации России большую команду авиаторов Удмуртии от имени Главы региона Александра Бречалова и Правительства республики поздравил Председатель Правительства Ярослав Семенов. Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе коллектива авиакомпании развиваются экономические и культурные связи Удмуртской Республики. Руководство республики и в дальнейшем будет поддерживать компанию, от которой так многое зависит и которая прилагает такие усилия, чтобы развиваться – как работодатель, как субъект экономики, как один из факторов качества жизни в регионе. Премьер-министр выразил уверенность в том, что в ближайшее время будет много поводов для встреч, для обсуждения планов развития компании и улучшения её инфраструктуры.
«Все выдающиеся, не побоюсь этого слова, успехи коллектива в последние годы достигнуты благодаря нелёгкому труду каждого из вас, кто находится в этом зале, кто находится на посту, в кабине воздушного судна. У нас впереди с вами очень большая работа – это не только обновление парка воздушных судов, но и реконструкция сооружений и аэропортового комплекса. Мы ведём эту работу и с федеральными коммерческими структурами, и с государством. Самое главное – на что эта работа нацелена. На то, чтобы сохранить выдающиеся достижения и высочайший уровень безопасности, комфорта для пассажиров, не только граждан нашей республики, но и тех, кто к нам приезжает. Это развитие и въездного туризма. Ещё раз хочу подчеркнуть, что все решения будут приниматься очень взвешенно, очень продуманно. Мы находимся на очень плотной связи с руководством. Буквально вчера мы встречались, и завтра будем встречаться в Москве, и на следующей неделе планируем. Потому что вся эта большая работа будет нацелена на то, чтобы повысить комфорт, качество и безопасность наших граждан», - подчеркнул Ярослав Семенов.
Председатель Правительства Удмуртской Республики поблагодарил работников и ветеранов гражданской авиации за добросовестный труд, ответственность, обеспечение высокой надёжности и безопасности авиаперелетов, весомый вклад в развитие экономики региона.
В ходе мероприятия лучшим работникам сферы воздушного транспорта были вручены награды.
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