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Авиастроители оценят лучших рабочих. Первый общероссийский конкурс профмастерства среди предприятий холдинга «Технодинамика» пройдёт в Сарапуле

13 апреля
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Работники холдинга «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) примут участие в конкурсе профессионального мастерства, который пройдёт на Сарапульском электрогенераторном заводе (СЭГЗ) в Удмуртии. Победители этих соревнований представят холдинг и свои заводы на всероссийском конкурсе профмастерства среди работников отечественной авиастроительной отрасли.

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Конкурс проводится среди токарей, фрезеровщиков и монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов. За первое место в каждой из трёх номинаций – по числу рабочих специальностей - предусмотрен приз в размере 50 тысяч рублей, за второе – 20 тысяч рублей и по 10 тысяч рублей за третье место.

На участие в профессиональных состязаниях заявились сорок представителей рабочих профессий предприятий АО «Технодинамика»: работники московского машиностроительного завода «Маяк», московского «МПО им. И. Румянцева», столичного МКПК «Универсал», подмосковного НПП «Распиратор» из Орехово-Зуево, самарского «Авиаагрегата», екатеринбургского «НПП «Старт» им. А.И. Яскина», кировского «Электропривода», Сарапульского электрогенераторного завода и трёх уфимских предприятий: «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», УАПО и «УМПП «Молния». Инициатором проведения конкурса профмастерства стала первичная профсоюзная организация АО «СЭГЗ».

Григорий ГЛУХОВ

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