С 9 по 11 февраля в Глазове пройдет отборочный тур IX зимней «Атомиады-2017». Соревнования соберут почти 180 спортсменов-атомщиков, работников предприятий ТК «ТВЭЛ», сообщает пресс-служба городской администрации.
Победители регионального тура будут представлять Топливную компанию на финальных играх «Атомиады-2017». За выход в финал поборются 44 представителя Чепецкого механического завода.
Как отмечает специалист по спорту АО ЧМЗ Борис Вершинин, игры обещают быть зрелищными, а борьба напряженной, поскольку многие из участников — неоднократные призеры соревнований разного уровня, кандидаты в мастера спорта и перворазрядники.
Соревнования пройдут одновременно на пяти площадках. Состязаться спортсмены-атомщики будут в пяти видах сорта: хоккей с шайбой (ЛДС «Глазов-Арена»), лыжные гонки (спортивная база «Снегири»), зимний полиатлон (спортплощадка школы №3), горные лыжи (спортивно-туристическая база «Чекерил») и мини-футбол (Дом спорта МАУ СКК «Прогресс»).
Торжественное открытие отборочных игр «Атомиады-2017» состоится 9 февраля в 17:30 в Ледовом дворце спорта «Глазов Арена». Вход на соревнования свободный.
Фото: zarechniypenza.bezformata.ru
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