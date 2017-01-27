Сегодня «Ижсталь» встречается с хоккейным клубом «Рязань». Ижевские хоккеисты балансируют на грани входа в зону плей-офф (позволяющую после кругового турнира участвовать в борьбе за главный кубок ВХЛ – «Братину»). Команде сейчас особенно нужна поддержка на трибунах.
Ижевчане за месяц соскучились по хоккею, и явка на матч со «СКА-Невой» (Санкт-Петербург) превысила две тысячи зрителей. Пример показал ижсталевский заводской сектор № 8, где пустовало не больше десятка кресел.
«Ижсталь» - «СКА-Нева» – 3:2. Ижевская команда вышла на лед не в оптимальном составе, хоккеисты продолжают хворать. И все же первые три минуты «Ижсталь» провела в хорошем наступательном ритме. А первая шайба попала в сетку ворот… хозяев. Это Антон Жихарев проявил расторопность на пятачке перед вратарем, когда туда отскочила шайба. Ижсталевцы остановились, полагая, что шайба отскочила от заградительной сетки. И этого замешательства хватило, чтобы оказаться в роли отыгрывающихся. Правда, сравняли счет быстро. Получили численное преимущество на 5-й минуте. Понадобилось всего семь секунд, чтобы Григорий Глебов и Евгений Банцерев сделали передачи, а шайбу забросил Кирилл Князев.
Чуть позже на трибуне пошли разговоры: «Не чувствуется, что «Ижсталь» отдохнула, армейцы выглядят свежее, хотя проводят на выезде третью игру подряд». Концовка первого периода прошла с большим территориальным преимуществом «СКА-Невы». Выручил в опасных моментах вратарь Сергей Костенко. На 23-й минуте, играя в меньшинстве, ижсталевец попытался завладеть шайбой и рванулся в контратаку, вратарь гостей Александр Скрынник далеко выкатился из ворот, опередил нашего форварда и дал нацеленную передачу Илье Карлину, тот отпасовал Илье Кореневу, находившемуся на убойной позиции перед Сергеем Костенко. Бросок – и счет стал 1:2. В ответ на 28-й минуте Даниил Маслюков проявил мастерство первого паса: через две зоны он отдал шайбу на клюшку Денису Полюдову. Денис оказался в положении исполняющего буллит. Выход на вратаря он разыграл хладнокровно и расчетливо – 2:2.
Победная шайба была заброшена на 42-й минуте. Николай Жилин и Александр Черников ассистировали Владимиру Королеву. Тот нанес сильный и точный бросок – 3:2. Да, вратарь хорошо видел этот прямой бросок, но все пространство ворот собой закрыть не сумел. Это сейчас ясно, что шайба победная, а на матче зрителям еще много пришлось поволноваться. «СКА-Нева» пошла на штурм ижсталевских ворот. Чередование штурма и осады пробудили азарт в зрителях, скандирование на трибунах помогло обороне «Ижстали». В момент, когда вместо вратаря гости выпустили шестого полевого игрока, удалось перехватить шайбу, последовал бросок через всю площадку, но шайба проскользила в 10 сантиметрах от штанги пустых ворот. Этот бросок вынудил «СКА-Неву» действовать с оглядкой на последней минуте. Заслуженная победа! Между прочим «СКА-Нева» занимает второе место в ВХЛ (Высшей хоккейной лиге).
«Ижсталь» – «Звезда» (Чехов) – 2:4. В составе «Ижстали» были сделаны небольшие замены. Вместо Сергея Костенко, Константина Рыжова, Артема Мусалимова вышли на лед Антон Кислицын, Алексей Трандин и Дмитрий Моисеев. Лучшее впечатление оставил первый период, хотя первую шайбу опять забросили гости. Это Андрей Ермаков на седьмой минуте застал вратаря Антона Кислицына врасплох, хотя момент броска был хорошо ему виден. Ижсталевцы выдерживали высокие скорости, предложенные гостями. Правда, на высоких скоростях игроки обеих команд иногда не справлялись с «укрощением шайбы» при перепасовке. На 11-й минуте после выигранного вбрасывания Владимир Королев из правого круга сделал точный бросок – 1:1. Еще через шесть минут «Ижсталь» реализовала численное преимущество. Королев нанес бросок с левого фланга (почти при нулевом угле), шайба ушла на правый фланг и примерно с такой же позиции Денис Полюдов поразил цель – 2:1. В первом перерыве болельщики обменивались мнениями с общим выводом: «Сегодня игра идет веселее». Подмосковные хоккеисты со второго периода заиграли осмотрительнее. Павел Карнаухов сравнял счет, а в конце второго периода Владимир Пешехонов вывел свою команду вперед – 2:3. На 42-й минуте еще одна атака гостей завершилась успешно. Эту шайбу забросил Артем Антипов. Место в ижсталевских воротах занял Сергей Костенко. Вроде бы, свои ворота обезопасили, но за оставшиеся 18 минут ключей к воротам «Звезды» найти не удалось. Тем более гостей вдохновило, что раз за разом ижсталевцы не могут реализовать численное большинство. Растеряли ижевчане настрой, имевшийся в начале матча. В таких случаях говорят: выигрывает команда, проигрывает тренер.
В эти же дни заставил вспомнить о себе тренер Андрей Разин. Во главе команды «Югра» (Ханты-Мансийск) в Континентальной хоккейной лиге он нанес поражение со счетом 2:0 екатеринбургскому «Автомобилисту», из которого был уволен в нынешнем сезоне. В этом матче за уральцев в одной паре играли защитники Павел Турбин и Николай Тимашов, а в составе «Югры» в одной тройке нападающие Андрей Алексеев и Сергей Купцов, которых Андрей Разин тренировал и в «Ижстали».
Фото: sportur.ru
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