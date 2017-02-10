Поздравляем сотрудников Группы предприятий «АСПЭК» со знаменательной датой – 25-летним юбилеем холдинга! Вам есть, чем гордиться – многопрофильный холдинг «АСПЭК» успешно развивается во многих направлениях. Это строительный и автомобильный бизнес, проектная и медицинская сферы. Пусть и в будущем все принимаемые решения способствуют динамическому развитию компании.
Сегодня бренд «АСПЭК» ассоциируется с высоким качеством деятельности, ответственностью перед заказчиками и деловыми партнерами. Не случайно компания входит в число ведущих холдингов Удмуртской республики, занимает лидирующие позиции в экономике региона.
Желаем руководству и коллективу группы предприятий «АСПЭК» процветания, покорения новых вершин, реализации всех задуманных проектов. Пусть знаменательная дата – 25-летие со дня образования компании, станет новым витком ваших профессиональных побед!
Редакция газеты "Удмуртская правда".
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