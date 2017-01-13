Артроз и остеохондроз – близкие, а порой взаимосвязанные заболевания, поражающие хрящевую ткань, суставы, межпозвоночные диски. Обе болезни обычно возникают после 35-45 лет, причины появления остеоартроза зачастую схожи с причинами остеохондроза. Симптомы недугов суставов также несильно различаются. Но, тем не менее, имеются существенные отличия, из-за чего эти болезни выделили в разные группы. Попробуем с вами разобраться, что общего между артрозом и остеохондрозом, а что – нет.
Причины
До конца этиология обеих болезней еще не изучена. Однако определенно ясно, что на артроз и остеохондроз пагубно влияет лишний вес. Плоскостопие может вести как к остеохондрозу, так и артрозу. Нарушения биохимических, обменных, эндокринных процессов начинает провоцировать появление первых признаков болезней суставов.
На недуги влияет осанка, питание человека, его физическая деятельность (или отсутствие оной), сидячий образ жизни, специфические работы. Отдельным негативным аспектом признаются травмы позвоночника.
Симптомы
Остеохондроз позвоночника проявляет себя в виде острых болей в спине, с отдачей в руки, шейный отдел позвоночника, тазовую область. На первых порах это может быть усталость спины, онемение конечностей. Боли могут носить постоянный ноющий характер, которые обостряются при резких движениях. Из-за этого остеохондроз нередко путают на начальных стадиях с невралгией.
Лечение
Современная медицина рассматривает консервативный подход к лечению остеохондроза и артроза как наилучший вариант. Надо признать, что комплекс мер обычно похож при этих заболеваниях.
Он включает в себя:
Медикаментозный способ – при обострениях применяются блокады, уколы внутримышечные/внутрисуставные для купирования болевых симптомов, воспалений;
Физиотерапия успешно применяется как при артрозе, так и при остеохондрозе;
Мануальная терапия имеет большое значение при лечении остеохондроза, т.к. способна исправить недостатки осанки, но при артрозе нельзя недооценивать значение массажных, мануальных процедур, которые также хорошо сказываются на суставах;
ЛФК, йога, гимнастика, бесспорно, – отличный способ улучшить здоровье суставов, усилить мышечный корсет, придать тонус хрящевой ткани;
Хирургический способ больше применим для артроза, в частности, популярно протезирование пораженных суставов, чего практически не требуется при остеохондрозе. Для последнего хорошим эффектом является проведение «вытяжки» позвонков.
Новейшее лечение старых как мир недугов
Прогресс всегда идёт с нарастанием темпов. Тысячи лет люди лечили многострадальные суставы и позвоночник растирками и припарками… Скачком в развитии медицинской науки можно считать изобретение лекарств. И далее прогресс закономерно стал набирать обороты…
Магнитные импульсы – это естественно!
30-е годы ХХ века: в комплексную терапию введено профессиональное магнитолечениеi – выяснилось, что оно даёт возможность отладить процессы восстановления. В конце столетия – очередной прорыв: профессор, директор лаборатории космобиологии Калифорнийского университета У. Эйди обнаружил, что не всякое, а именно импульсное магнитное поле в диапазоне частот 4–16 Гц воздействует на органы наиболее заметно, не вызывая привыкания и снижения результативности, потому что аналогично естественным биоритмам человека.
Открытие ознаменовало новый виток в терапии артрозов, артритов, остеохондрозов.
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