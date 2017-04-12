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Артисты Удмуртского театра поборются за «Серебряную шпагу»

12 апреля
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Mpnpt y33jo Артисты Удмуртского театра поборются за «Серебряную шпагу»

Артисты Удмуртского театра Роман Болтачев, Максим Григорьев, Вадим Дмитриев и Иван Плотников примут участие в VIII-ом Международном фестивале сценического фехтования «Серебряная шпага». Они представят номер «Пумиськон» («Встреча»), сообщают в министерстве культуры и туризма Удмуртии.

Фестиваль пройдет 20 и 21 апреля в Москве. Его особенностью является то, что у номера должна быть сюжетная линия, он может быть дополнен музыкальным оформлением, текстом, танцами, трюками. Участники фехтуют в костюмах и на оружии той эпохи, к которой относится выбранный сюжет.

Работы участников будут оценивать не только российские актеры, режиссеры, каскадеры и ведущие педагоги по сценическому бою, но и зарубежные профессионалы. Наши артисты раньше уже побеждали в «Серебряной шпаге». Пожелаем им удачи вновь!

Фото: министерство культуры и туризма УР

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