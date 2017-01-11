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Артисты из пятнадцати стран мира прибудут в Удмуртию для участия в Фестивале циркового искусства

10 января
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В марте 2017 года зрители увидят самых элитарных мировых звезд цирка.

3 35 Артисты из пятнадцати стран мира прибудут в Удмуртию для участия в Фестивале циркового искусства

Международный фестиваль циркового искусства пройдёт в Удмуртии с 3 по 8 марта. Для участия в нем в Ижевск прибудут артисты из пятнадцати стран мира – России, Италии, Испании, США, Китая, Монголии, Аргентины, Швейцарии, Болгарии, Эфиопии, Вьетнама, Германии, Японии, Украины, Северной Кореи. Заявлено 26 номеров разных жанров и направлений, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Особенностью Х фестиваля будет отсутствие конкурсных программ. Все заявленные участники – артисты, которые в разные годы завоевывали на арене Государственного цирка Удмуртии призовые места.

В марте 2017 года зрители увидят самых элитарных мировых звезд цирка: Жанг Фан, свободная проволока (Китай), Миоко Шида Риголо, оригинальный баланс (Япония), Энчо Керязов, эквилибр (Болгария), Валерий Сычев и Альбина Абакарова, воздушные гимнасты (Россия), Пикассо Джуниор, жонглер (Испания), аттракционы «На слонах вокруг света» Андрея Дементьева-Корнилова и Таисии Корниловой, «Империя львиц» Виталия Смолянца, Джигиты «Апачи», групповых акробатов Синьцзянской труппы (Китай) и многие другие.

В 2017 году не будет жюри, но Фестиваль посетит созвездие именитых гостей. Это Ли Ксининг – Вице-Президент Китайской акробатической ассоциации, Брюно Лалой – Президент циркового фестиваля в г. Сен-Поль-ле-Дакс, Франция, Петр Дубинский, президент компании Файярберд Продакшн Инк (США), Урс Пилс, вице-президент международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, генеральный директор Российской Государственной цирковой компании Дмитрий Иванов.

Напомним, впервые в Удмуртской Республике фестиваль был проведен в 2008 году. В конкурсных программах приняли участие более 100 исполнителей из 10 стран мира. Ежегодно количество конкурсантов увеличивалось. В 2016 году их количество составило уже более 200 человек. Около 80 000 зрителей побывало на конкурсных программах и гала представлениях за годы проведения Фестиваля. Благодаря поддержке со стороны Правительства Удмуртской Республики цирковой фестиваль стал ежегодным.

Фото: udm-info.ru

Метки: фестиваль Цирковые представления Президиум Правительства УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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