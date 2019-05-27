С середины апреля до 7 мая на сцене ижевской ДШИ № 2 им. П.И.Чайковского продолжался очередной фестиваль Детской филармонии «ДыШИ весной!». В этом году он получился ещё более насыщенным и символичным, чем обычно.
Мгновения весны
Семь спектаклей, которые увидели почти полторы тысячи зрителей; выставка, объединившая преподавателей и учеников, – таким было дыхание весны в ДШИ № 2. Фестиваль, который проводится при поддержке Администрации Ижевска и Управления по культуре и туризму Ижевска, завершился в день рождения Чайковского спектаклем-концертом «Чайковский. Посвящение», в котором выступили со своими лучшими номерами учащиеся разных отделений ДШИ № 2 – пианисты, танцовщики, вокалисты. Сценарий спектакля был основан на письмах Чайковского и вёл зрителей вслед за композитором через его сомнения – к откровениям, через неудачи – к торжеству его искусства. Концерт-спектакль наметил «маячки», через которые Чайковский освещает всю современную культуру от академической до джазовой (в конце концов, именно Чайковский открывал нью-йоркский Карнеги-Холл), от традиционной российской до мировой, и в каждом из этих стилей юные артисты были органичны.
Учащиеся фортепианного отделения представили на фестивале обновлённую версию спектакля «Алиса в ЗаРоялье». Вновь был показан один из зрительских хитов – спектакль «В джазе только дети», в котором малыши и подростки блестяще, со вкусом и драйвом исполняют песни Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд, Леонида Утёсова, Фрэнка Синатры. Учащиеся хореографического отделения позволили публике прикоснуться к своей пластической фантазии «Больше, чем сон…» – дети и зрители отправились в захватывающее путешествие по миру человеческих переживаний и эмоций, выраженных языком танца.
На концерте оркестрового отделения «Ветер перемен. Музыка кино» прозвучали легендарные мелодии мирового кинематографа. Режиссёром выступила актриса Русского драматического театра Елена Мишина. Центральными персонажами сквозного сюжета стали Мэри Поппинс и её юная воспитанница. Как мощно и страстно звучало танго из фильма «Запах женщины», как нежно и чисто пели флейты в известной теме из фильма «Я шагаю по Москве»!
Хоровые коллективы объединились на программе «О России петь» (всего в программе приняли участие более 200 детей, звучал весь диапазон музыки о России от народных песен до Чайковского). Когда девичий хор запел а капелла «Богородице Дево, радуйся» Сергея Рахманинова, зрители в зале буквально перестали дышать, – настолько сильное впечатление производил этот номер. Хор юношей многоголосьем исполнил «Журавлей» – и зал снова замер, потрясённый. И, чувствуя эту реакцию зала, дети пели всё свободнее, сильнее, выразительнее. Это происходит на каждом спектакле Детской филармонии ДШИ № 2 – публика и юные артисты растут с каждым новым опытом взаимодействия.
Ежегодный фестиваль «ДыШИ весной!» стал важным локальным событием в творческой жизни Ижевска. На него съезжаются, чтобы выступить с новыми поколениями воспитанников, выпускники ДШИ № 2, которые сегодня работают на федеральной сцене. На него приходят зрители, которые чувствуют культурный голод по живой, свежей артистической энергии – искренней и бескорыстной, приправленной настоящим талантом.
Во имя детей и всего города
Директор ДШИ № 2 и создатель студии «Выше радуги» Геннадий Юсим уверен, что опыт этой школы и созданной в ней Детской филармонии нужно разворачивать на масштаб всего Ижевска, а ещё лучше – всей республики.
– Я убеждён, что в Удмуртии должна работать Детская филармония. Это явление, которое не только помогает развиваться одарённым детям, но и формирует культурную среду в регионе.
– Каким образом она поможет детям?
– Детская филармония должна стать площадкой для подготовки Артистов. Артист – профессия штучная, и формировать профессионала в этом деле нужно начинать как можно раньше. Артист формируется и проверяется сценой, работой на зрителя. Наш опыт подтверждает: с тех пор как в ДШИ № 2 появилась Детская филармония, дети стали лучше играть и серьёзнее относиться к процессу обучения. Они осознали, что настоящий результат их обучения, их работы – не оценки и зачёты по предметам, а растущий уровень профессионализма, умение работать на сцене, успех у публики, – всё то, что движет и настоящими «взрослыми» артистами. У них появилась настоящая цель, и они идут к ней с огромной скоростью. Их творческий уровень сегодня таков, что они производят на зрителей впечатление не меньшее, чем «звёзды» большой эстрады. В прошлом году артисты нашей Детской филармонии выступили со своим спектаклем на «разогреве» перед Дианой Гурцкой – и сорвали невероятные овации.
– Город же получит культурную среду с молодой энергией?
– Совершенно верно. Дети создают энергию, которой больше никто создать не может. Они – самый мощный драйвер развития города. Если Ижевск будет городом для детей, у него будет будущее.
Ижевску и Удмуртии важно видеть, каким растёт следующее поколение. Важно знать, что новый талант не уедет отсюда при первой же возможности. Важно вкладывать свои эмоциональные ресурсы в его (или её) становление. Когда лет в 20 лет звезда нового таланта (не важно, юноша это будет или девушка) взойдёт высоко и засияет ярко, жители республики будут знать, что поддерживали этого исполнителя 10-15-летним новичком, который только осваивался на большой сцене, будут считать его частью своей жизни, а его прорыв – в том числе и своей заслугой. И эта мощная связь не только будет подпитывать уверенность молодого исполнителя в своих силах, но и даст жителям региона оправданное чувство гордости: на их глазах прямо здесь вырос, набрал мастерства и профессионального куража настоящий артист. Следить за карьерой артиста, поддерживать его проекты станет для жителей региона чем-то естественным, безусловным. И это не радужные мечты – именно так работают Детские филармонии в Кировской области, Перми и Екатеринбурге.
Важен масштаб
Сейчас детская филармония формально существует на базе ДШИ № 2. Но её работу необходимо структурировать и масштабировать. Пока Детская филармония «привязана» к единственному учебному заведению, она будет восприниматься как увлекательный локальный эксперимент, успех которого может быть можно повторить в масштабах всего Ижевска и даже всей республики, а может быть – нет. Геннадий Юсим уверен, что результат создания настоящей большой Детской филармонии будет даже значительней. Детская филармония может стать мощным продюсерским центром, соединяющим на общей площадке режиссёров, хореографов, сценографов, художников по свету, педагогов, а также детские вокальные, хореографические, инструментальные ансамбли. Центром, где будет происходить постоянное взаимодействие как между мастерами и учениками, так и между коллективами, где будет вырабатываться стратегия крупных культурных событий. Сегодня детские творческие коллективы, базирующиеся в разных ДШИ и на других площадках, плохо представляют, что делают их ровесники в другой части города, – общей среды не существует. На муниципальные и республиканские праздники, где дети и подростки традиционно выступают с лучшими номерами, все прибегают, чтобы отработать свою программу и бежать дальше. Детская филармония могла бы стать питательной средой, где дети наблюдали бы за работой друг друга, получали творческий импульс, объединялись в новые совместные проекты, создавали под руководством опытных педагогов авторские проекты.
Геннадий Юсим считает:
– Детская филармония даст возможность приглашать в Ижевск детские коллективы из других регионов и из-за рубежа. Это будет полезно и нашим детям, и зрителям – увидеть детские творческие коллективы Архангельска, Перми, Санкт-Петербурга, Литвы, Украины, Молдовы. Пока мы вроде бы понимаем, что у нас сильные, интересные коллективы, но при этом не можем определить их место в общей системе координат, в сравнении с другими, – а было бы очень полезно увидеть другой уровень, поставить новые планки.
И – важнейший момент: благодаря Детской филармонии у детей, занимающихся вокалом, танцем, исполнительством на инструментах, должен быть постоянный доступ к сцене, к зрителям. Задачей детей и педагогов должны стать не «отчётно-показательные» номера, а живой творческий процесс, настоящий профессиональный рост детей и подростков, получение опыта работы на сцене, незаменимого для каждого исполнителя. О том, насколько эффективен такой подход, свидетельствует опыт ДШИ № 2. Каждый год ученики школы, творческие коллективы, созданные на базе инструментального, хореографического, вокального отделений под руководством педагогов принимают участие в создании полноценных спектаклей. За первые годы своего существования наша Детская филармония стала «широко известна в узких кругах» – на премьеры и повторные показы приходят десятки горожан, чтобы увидеть превосходного уровня постановки – по песням The Beatles, АВВА и Майкла Джексона, по «детской классике» из мультфильмов Диснея и из песен Шаинского. А представьте, какой мощной силой была бы Детская филармония, с которой работали бы десятки детских коллективов Ижевска и республики! У каждого коллектива есть свои изюминки, свои сильные стороны, – объединив их усилия, можно было бы создать сценические программы и творческие проекты невероятного разнообразия и выразительности и, я не преувеличиваю, мирового уровня.
А в результате всей этой работы одарённым детям не нужно будет уезжать из региона, чтобы реализовать свой творческий потенциал.
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