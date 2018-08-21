Строить дороги там, где их нет
В регионе в рамках госпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий ремонтировать сельские дороги начали с 2011 года. За это время построили и реконструировали порядка 415 км дорог и подвели их к 158 населённым пунктам.
Сегодня Удмуртия продолжает работу по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», которая запланирована по 2020 год. Однако не все дороги могут попасть под эту программу, в приоритете те участки, на которых вместо асфальта только грунт. Ещё одно обязательное условие – дорога должна подходить либо к социальному объекту (больницы, ФАПы, школы, дома культуры, магазины), либо к объекту сельхозпереработки. Если таких объектов нет, то дорога не может быть отремонтирована за счёт средств федерации. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв, прежде чем начинается ремонт определённого участка дороги, он сначала проходит проверку на уровне федерации и оценивается по определённым критериям.
В этом году республика на утверждение представила 18 дорог, из которых удалось защитить 14. В итоге средства были выделены только на 7 из них. Работы на этих объектах предполагают закончить до ноября.
– На сегодня процент от кассового исполнения равен 10. Но надо понимать, что в первую очередь делается земельное полотно – это самое сложное. А дальше уже устройство водопропускных труб, других сооружений и верхних защитных слоёв, - рассказал Алексей Горбачев.
Покрытие проезжей части будет выполнено из песчано-гравийной смеси и известнякового щебня, которые добываются на территории республики. Отсюда и идёт снижение стоимости ремонта дорог. По характеристикам полотно похоже на гравийное, но обходится намного дешевле.
Так же при ремонте дорог особое внимание уделяется системе водоотведения. Основание дороги всегда должно оставаться сухим. Для этого дорожники производят вырубку насаждений, чтобы дорога проветривалась, и устанавливают водопропускные трубы. Министр транспорта и дорожного хозяйства также отметил, что к списку из 7 объектов добавилась ещё восьмая дорога, так как по результатам торгов появилась экономия в 52 млн. рублей. «Мы добавили средства республики и включили дорогу в Красногорском районе», - сказал Алексей Викторович.
Всего в 2018 году в регионе планируют отремонтировать 38,9 км сельских дорог. Их общая стоимость составит более 600 млн. рублей.
– Заявка на следующий год отправлена в Москву. Увозили мы туда 15 объектов, защитить смогли 12. Сейчас ждём, когда федерация направит в наш адрес соглашение о выделении средств. Уже из этого станет известно, какое количество дорог удастся отремонтировать в 2019 году, - рассказал Алексей Горбачев.
Непроезжих дорог не останется
Через три года в Удмуртии не должно быть непроезжих дорог. Такую задачу перед дорожниками поставил Глава Удмуртии. В 2015 году на комиссии Правительства Удмуртии по обеспечению безопасности дорожного движения представители МЧС УР озвучили перечень дорог, по которым их спецтехника в период весенне-осенней распутицы не может проехать. На тот момент их было 87. На сегодня таких дорог осталось 62. Чтобы построить и реконструировать их, потребуется около 4 млрд. рублей.
Практически в каждом районе республики есть такие дороги.
– Самые проблематичные районы в этом плане Балезинский, Кезский, Сюмсинский, Селтинский. На слуху также село Старые Зятцы в Якшур-Бодьинском районе. На некоторых участках после дождя даже школьный автобус не может проехать, - сказал Алексей Горбачёв. Ремонт 62 непроезжих дорог осуществить в течение трех лет. Те, которые стоят в планах на 2019-2020 годы, будут пока поддерживаться в рамках текущего содержания дорог. Основной задачей на сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства назвал обеспечение проезда на этих участках минимальными средствами.
В этом году дорожники будут использовать новые для республики технологии. О них рассказал Алексей Горбачёв:
– Мы встречались с дорожниками других регионов, где эти технологии испытывались, и увидели их положительный опыт. Первое – в земляное полотно будет добавлено 4% цемента и 4% извести. Второе – будем использовать больше местных материалов. Третье – регенерация старых асфальтобетонных покрытий. Чтобы получить прочное однородное дорожное основание, будут измельчены и перемешаны существующее асфальтобетонное покрытие и слой нижележащего материала с добавлением связующих материалов. Километр такой дороги (шириной 6 метров) обойдётся в 5 млн. 600 тыс. рублей. Это очень хорошая цена.
Дороги спасают деревню
Сегодня судьба сельхозпроизводителей Удмуртии во многом зависит от наличия дорог в сельских поселениях. Хозяйства либо с новой силой развиваются, либо закрываются.
– Для нас, аграриев, дороги – это жизнь. Если нет дорог, мы не можем обеспечивать сбыт своей продукции. А молоко мы производим ежедневно, ежедневно его должны вывозить. Отсутствие дороги само по себе для нас гарантирует закрытие производства. Именно поэтому программа «Устойчивое развитие сельских территорий» для нас крайне важна. И то, что она сегодня реализуется на территории Удмуртии, безусловно, помогает не просто сохранять производство, но и давать дополнительный стимул в их развитие, - отметила Ольга Абрамова, министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.
На юге и ближе к центру нашего региона вопрос с дорогами стоит не так остро, как в сельских территориях на севере. Поэтому большее внимание уделено именно северным районам. Сегодня уже есть яркие примеры, когда наличие дорог буквально спасло хозяйства.
– Были отремонтированы 3-4 км дорог, но даже это оказало огромное влияние. В Красногорском районе это позволило сохранить практически градообразующее сельскохозяйственное предприятие. А в Селтинском районе не просто сохранили в СПК «Звезда» ферму на 100 голов, сегодня кооператив продолжает развиваться, и уже заложен фундамент под строительство фермы на 200 голов. Там будут созданы новые рабочие места, жизнь на селе будет развиваться, - рассказала Ольга Викторовна.
Однако, в республике есть ещё много предприятий, которые ждут ремонта сельских дорог. Одно из них – СПК «Сергинский» в Балезинском районе. В Сергино протяжённость дороги 39 км, на её ремонт потребуется 122 млн. рублей. Этот объект находится в числе первых на ремонт.
Министр сельского хозяйства и продовольствия также отметила, что строительство дорог важно не только для развития производства, но и для привлечения специалистов.
– Если сегодня мы говорим, что кадровый потенциал на селе надо развивать, то нужно строить не только социальные объекты, но и обеспечивать возможность безопасного и комфортного передвижения, - сказала Ольга Абрамова. Дороги – это артерии региона, которые обеспечивают экономический рост. Сельские дороги играют в этом большое значение.
Цифры:
65% сельских дорог находятся в ненормативном состоянии.
8 сельских дорог будут отремонтированы в этом году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».
12 дорог, которые могут быть отремонтированы в 2019 году в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», защитили на уровне федерации.
62 непроезжие дороги до 2020 года будут отремонтированы по республиканской программе.
Материал подготовлен при участии ТРК «Моя Удмуртия»
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