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Арктический «Тор» из Ижевска - на Параде Победы в Москве

3 мая
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Image 3 Арктический «Тор» из Ижевска - на Параде Победы в Москве

72 годовщина Победы в Великой Отечественной войне традиционно будет отмечаться Парадом на Красной площади. И снова в колонне техники пройдут «Торы», зенитные ракетные комплексы производства Ижевского электромеханического завода «Купол». Вместе с дивизионом машин «Тор-М2У», стоящих на службе в Армии, зрители впервые увидят и новую модификацию ЗРК.

Роман Петров начальник сборочного цеха АО «ИЭМЗ «Купол»:

«В 2017 году 9 Мая наше предприятие в очередной раз будет участвовать в Параде Победы на Красной площади Москвы. Ежегодно это событие вызывает гордость каждого работника АО «ИЭМЗ «Купол», причем в этот раз «Купол» представляет, наряду с серийными, абсолютно новый образец комплекса «Тор» — вариант ЗРК «Тор-М2ДТ» для работы в условиях Крайнего Севера.

В 2016 году Министерством обороны был одобрен облик новой модификации, и на предприятии «закипела» работа над разработкой конструкторской документации и изготовлением нового изделия.

Основное отличие этого варианта — применение двузвенного тягача производства завода «Витязь». Аппаратура комплекса размещена в модуле, который по сути является автономным. В процессе изготовления (освоения производства) цеху пришлось столкнуться с рядом технических задач, а именно, тягач имеет габариты значительно больших размеров относительно классического шасси «Тора» — это существенно меняет технологию сборки и настройки изделия. Некоторые узлы и агрегаты были применены впервые и не сразу «хотели» работать. Но слаженный коллектив цехов, ОКБ, СКБ предприятия успешно решил все текущие проблемы в срок, поставленный Министерством обороны, и отправил три изделия к месту проведения тренировок расчетов в Алабино. С техникой командирована бригада, которая в основном состоит из водителей-испытателей сборочного цеха АО «ИЭМЗ «Купол». Специалистов подобрали по возрасту и росту, обучили специфике работы с новым шасси на заводе-изготовителе, они сдали экзамены и сейчас находятся на тренировках с расчётами. Пробные заезды проходят ежедневно.

Параллельно шла работа по созданию образца ЗРК «Тор-М2ДТ» для проведения испытаний. На сегодня успешно проведены работы на полигоне Капустин Яр, в том числе натурные, по реальным целям, что вселяет уверенность в востребованности нашего комплекса».

Дебют арктической версии решили связать именно с праздничным маршем, потому все другие появления «Тор-М2ДТ» на публике до этого времени возможны только в зачехленном виде. Над модификацией М2ДТ несколько лет работали лучшие конструкторы Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в который входит АО «ИЭМЗ «Купол», и, наконец, готовы показать миру первые образцы. Арктический «Тор» имеет ряд уникальных характеристик, полученных в результате модернизации, и готов к работе в условиях низких температур и отсутствия дорог. Двузвенный вездеход в качестве шасси и радиоэлектронная аппаратура комплекса адаптированы к работе в таких условиях, испытаны, и уже скоро Армия будет располагать этим уникальным зенитным ракетным комплексом.

Присутствие «Торов» на Параде Победы в таком амплуа - знаковое событие, перспективы демонстрируемых ЗРК теперь не ограничиваются сушей: для войсковой противовоздушной обороны открыты Крайний Север и море.

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