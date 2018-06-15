Особенно уязвим наш организм летом: многие, даже страдающие артериальной гипертонией, часами проводят время над грядками в «позе пьющего оленя». Поэтому, не дожидаясь Всемирного дня борьбы с инсультом (он отмечается 29 октября), мы попросили Наталию КОМИССАРОВУ, руководителя Регионального сосудистого центра, доцента кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Ижевской государственной медицинской академии, ответить на наши вопросы об этом грозном заболевании.
О природе недуга
– Наталия Валерьевна, расскажите, пожалуйста, как менялось представление врачей о природе инсульта.
– Инсульт – это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Гиппократ использовал термин «апоплексия», что означает удар, внезапное развитие симптомов на фоне хорошего самочувствия.
В XVII веке швейцарский патолог Иоганн Вепфер впервые обнаружил, что причиной инсульта может стать закупорка сосудов головного мозга, однако окончательно сосудистая природа инсультов была признана лишь в XIX веке.
Только в 1928 году инсульт был разделён на ишемический и геморрагический. Конечно, в руках учёных того времени не было таких диагностических инструментов, как томограф или ультразвук.
Это должен знать каждый
– Назовите симптомы инсульта.
– Три основных симптома должен знать каждый:
несимметричная улыбка, перекос лица, уголок рта опущен;
человек не может поднять обе руки, одна ослабла;
говорит невнятно или делает ошибки, или совсем не может говорить, хотя пытается.
Могут быть и другие симптомы: внезапная резкая головная боль, потеря сознания, приступ судорог в руках и ногах, онемение лица и конечностей, нарушение координации, шаткость при ходьбе. Если вы заметили у кого–то такие симптомы, срочно вызывайте «скорую», набрав 103 (сотовый телефон) или 03 (по домашнему телефону).
– Насколько распространён инсульт в нашей республике ?
– С 2010–го по 2017 годы число заболевших в Удмуртии стабильно: в год происходит от 6500 до 7000 инсультов.
Большинство инсультов – ишемические: из–за закупорки сосуда нарушается приток крови к мозгу. Есть и геморрагические: сосуд разрывается и происходит кровоизлияние в мозг. В Удмуртии 14 процентов инсультов – геморрагического характера.
Инсульту больше подвержены мужчины, но в пожилом возрасте он чаще встречается у женщин, просто потому, что пожилых женщин значительно больше, чем мужчин. Пятнадцать процентов инсультов перенесли люди в возрасте до 45 лет, есть и дети с инсультом.
Но недуг не развивается у здоровых людей, есть причины. Это гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов головного мозга, сахарный диабет и другие. К болезням сердечно–сосудистой системы, а значит, и к инсультам приводят малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание на фоне хронического стресса. У молодёжи есть и такой фактор риска, как наркотики. Даже если молодые люди прекратят употреблять героин, его синтетические аналоги, кокаин, они всё равно всю оставшуюся жизнь будут подвержены повышенной опасности геморрагического инсульта.
Время – мозг!
– До сих пор многие думают, что инсульт неизлечим, а потому не требует немедленной помощи.
– Это миф. Инсульт эффективно лечится, некоторые больные даже сохраняют трудоспособность. Всё зависит от того, уложился ли пациент в «золотое время», насколько быстро он был доставлен в сосудистый центр.
В отличие от других органов и систем мозг не имеет запасов кислорода и глюкозы, и, если нарушается приток глюкозы и кислорода к нейронам, они погибают очень быстро. Не устаём повторять: «Время – мозг!». В настоящее время существуют эффективные методы лечения при ишемическом инсульте. Это тромболизис (растворение тромба) и внутрисосудистая операция по удалению тромба, когда тромб извлекают из сосуда и кровоток восстанавливается. Но и то, и другое применяем только в первые 4,5 часа от начала заболевания. Конечно, мы лечим инсульт и за пределами этого времени, но это лечение, к сожалению, уже не будет таким эффективным.
Время имеет значение и при геморрагическом инсульте: надо решить, оперировать пациента или нет, а если оперировать, то требуется подготовить его к операции, стабилизировать состояние. При консервативном лечении боремся с отёком мозга, поддерживаем работу сердца, дыхание, артериальное давление.
Пять километров в день
– Как человеку узнать, угрожает ли ему инсульт?
– Тут арифметика простая: у мужчины старше 45 лет уже существует риск инсульта. Если он курит, опасность инсульта возрастает в 4 раза. Часто выпивает? Риск увеличивается ещё в 3 раза. Если у родителей или ближайших родственников были инфаркты, гипертоническая болезнь, инсульты, то риск увеличивается ещё в 4 раза.
Гипертоническая болезнь, сахарный диабет, нарушение ритма сердца, стенокардия и многие другие болезни значительно повышают опасность инсульта. А уменьшают её здоровый образ жизни, позитивное мышление, правильное питание, регулярные физические нагрузки.
Раньше было движение «Бегом от инфаркта». Сейчас можно выдвинуть лозунг «Пешком от инсульта!» Ходите по 5 километров в день. Это уменьшит риск инсульта.
К сожалению, многие относятся к здоровью потребительски: пока всё хорошо, людям кажется, что так будет вечно. И ещё граждане верят, что есть таблетки, способные вернуть здоровье. Только таких таблеток не существует. Современная медицина шагнула далеко вперёд, спасает жизнь человека в критических состояниях, но нет технологий, позволяющих вернуть здоровье к исходному уровню.
Что касается инсульта, то он влияет не только на самого человека, но и на жизнь всей семьи. Однако лишь 15 процентов тех, кто у нас пролечился, отказываются от вредных привычек, начинают вести здоровый образ жизни.
А многие предпочитают вести прежнюю жизнь, ничего в ней не меняя…
Реанимация
Не ждите, когда пройдёт
В реанимационном отделении Регионального сосудистого центра необыкновенно тихо. Некоторые пациенты находятся на искусственном дыхании. Несколько больных людей повёрнуты в одну сторону: сами они двигаться не могут, их регулярно поворачивает санитарка.
Заведующая отделением Ирина Курятникова подходит к телефону: «санавиация» сообщает, что доставит тяжёлого пациента.
Больным оказывает помощь мультидисциплинарная бригада. Кроме невролога, в неё входят нейрохирург, терапевт. При необходимости пациента осматривает кардиолог. Почти у каждого третьего больного – сахарный диабет, таких пациентов лечит ещё и эндокринолог. А пациентов, долгое время находящихся на искусственной вентиляции лёгких, ведёт пульмонолог.
В палатах – 12 кроватей. Тринадцатая стоит в коридоре: на ней пациента… взвешивают.
– Для расчёта дозы препарата, необходимого для растворения тромба, надо знать вес пациента, но лежачие пациенты встать на весы не могут. Поэтому несколько лет назад больница приобрела эту кровать: установленный на ней прибор показывает вес пациента, – поясняет Ирина Владимировна.
Уже со второго дня реанимации, сразу после назначений врача ЛФК, здесь проводят лечебную физкультуру.
Как может заниматься физкультурой человек, находящийся в коме? Оказывается, может. Больного перекладывают на стол–вертикализатор и на некоторое время придают ему вертикальное положение.
Инструктор ЛФК занимается с пациентами и дыхательной гимнастикой, и речевой. Проводит разминки для рук, ног.
– И лекарств, и расходных материалов у нас достаточно. Опытный персонал, – говорит Ирина Курятникова. – Но я хочу пожелать читателям не доводить себя до инсульта. А если мозговой удар случился, немедленно обращайтесь в «скорую помощь».
Многие, ощутив, например, онемение, думают: «А, пройдёт!».
– Даже нарушение речи нельзя относить к лёгким симптомам, – предупреждает доктор.
Да, знаю. Родной человек, почувствовав, что с языком что–то неладное, вызвал «скорую помощь» не сразу и последствия этого ощущает уже больше пятнадцати лет: на какие–то доли секунды теряет сознание и падает. Почти каждый день!
В сосудистом центре несколько отделений: кроме реанимационного, ещё и нейрохирургическое, рентгенхирургическое, специализированное неврологическое. Современное лечение! Но как же важно, чтобы сами пациенты или их родные, друзья обращались за помощью в «золотой час».
Слово – пациенту
Когда я поступил в сосудистый центр, то самостоятельно ходить практически не мог, держался за стену. Спустя неделю благодаря лечению опираюсь уже только тогда, когда спускаюсь по лестнице. Стараюсь дать себе нагрузку, хожу по «следам» (их тут называют тапочками), изображённым на полу больничного коридора.
Хочу пожелать таким же, как я, садоводам: берегите себя. Не стоит стремиться переделать сразу все дела. В саду надо получать удовольствие, наслаждаться от общения с природой.
Здоровья и радости!
Пациент Регионального сосудистого центра, 70 лет
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